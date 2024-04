Arhiviranje je najlepši hobi

Ne postoji bolji povod za novo obraćanje čitaocima „Sremskih novina“ nego da promovišem svoje Youtube kanale „Balkan Reklamožder“ i „Baza TV programa“. Samim tim vam kao osnivač jednog i suosnivač drugog kanala donosim priču u kom se prepliću razvoj, uspon, pad i novi početak jedne od tih priča.

Kao čovek koji je blizu tridesetih, svestan sam činjenice da oba moja roditelja nisu znala da snimaju sadržaje sa TV kanala na video kasete u doba analognog signala i ponekad mi bude žao što tada nisam imao tu privilegiju da steknem takvo znanje, jer nije imao ko ni da me obuči. Preskočih jednu eru i samim tim se u 16, 17. godini života, kada nisam imao ni svoje prihode, javi potreba da počnem da pribavljam tuđe nasminane video kasete kako bih ja mogao da ih digitalizujem i posle da na video servise objavim sadržaje koji se tiču arhive sa domaćih TV stanica. I, tako, dok sam se borio za bar neki vid posla, bilo da je stalan, honoraran ili oročen, pustio sam druge da me preteknu. Baš u to vreme počeo sam da nabavljam staru štampu preko interneta i počnem najpre za svoju dušu da skeniram časopise, pa ih potom šerujem sa drugima po forumima, pa sam tek 2018. došao do trećeg stadijuma zvanog – vođenje sopstvenog arhivskog sajta na kojem sam prepisivao tekstove iz pribavljene arhive; imao sam dva takva sajta, od kojih je prvi “RetroPressAdria” trajao do samog početka korone, 2020. godine, a drugi, naziva “Sve nostalgično” vodio sam veoma kratko vreme, do februara 2021. godine, sve dok privatne obaveze nisu uzele zamah u mom životu. Znate zašto sam prestao sa tim? Zato što sam na nagovor urednika uzornog sajta “Yugopapir” shvatio da svaki prepis i, uopšte, svaka upotreba bilo kakvog otuđenog dela, ravna je tužbi.

Kada sam vodio prvi naveden sajt, na mene je naišao kanal “Retro Televizija”, koji mi je putem Fejsbuk stranice uputio zahtev da ga reklamiram u klasičnom smislu “lajkuj i šeruj”. Tu sam tek došao do trenutka kada se ponovo probudila moja želja o vođenju sličnog poduhvata. Tada sam počeo najzad da nabavljam video kasete od drugih lica početkom 2019. godine, i tada je najzad počela moja avantura sa digitalizacijom starog, vrednog i zaboravljenog materijala. No, tada sam u strahu da ne postanem konkurencija počeo najpre upravo da pomažem uredniku “Retro Televizije”, i to je trajalo dve godine. Uz neke od klipova napisao mi je zahvalnicu pod mojim pravim imenom i prezimenom. Jedno vreme se nabavka video materijala pretvorila u bolest, toliko da sam jedan deo materijala poklonio drugima, a drugi deo rasprodao tokom 2022. godine, da sam odlučio da na jedno vreme predahnem od svega toga.

Negde pre nego što sam obustavio ceo taj proces, 2021. godine započeo sam bratimljenje sa Srđanom Grkovićem, koji uređuje kanale „Baza reklama“ i „Rep arhiva“. Sećam se da sam baš te godine pribavio video kasete sa probranim epizodama jedne tada popularne latinoameričke serije u 12 delova, i u dva od tih 12 kaseta našao sam blokove reklama, što je njega naročito interesovalo. Izripovah ja te kasete, pošaljem mu interesantne delove, i od tada mu postadoh zanimljiv za dalju saradnju. Negde kada sam jedno vreme uzeo predah od nabavki video kaseta, otkrio sam još jedan talenat u vidu snimanja probranih TV sadržaja sa kablovskih kanala. Pošaljem ja Srđanu te emisije jer tada nisam imao predstavu šta da radim s njima, i on odluči da zarad mojih usluga 2023. otvori Jutjub kanal prvobitnog naziva „Baza TV sadržaja“. Tek tad se tu probudi moja ponovna želja za nabavkom VHS kaseta – nabavih ja snimane programske sadržaje sa TV Enter na celodnevnom nivou, izripujem mu i tek tada kanal postade bogatiji za veći fond sadržaja. Aprila ili maja 2023. najzad je naš zajednički kanal startovao sa radom, i do januara smo uspeli da pređemo više od 1000 pratilaca. Tek onda kada je krenula naša zarada, desilo se to da nam je bila hakovana naša prva mejl adresa i onda smo napravili novu, na novu prebacili i stari Jutjub kanal, pa smo potom bili primorani da zatvorimo stari i preselimo na novi kanal novog naziva „Baza TV programa“ iz preventivnih razloga. Sada smo ponovo počeli da se dižemo, polako vraćamo nas dvojica sadržaje sa starog kanala na novi, imamo trenutno 100+ pratilaca i biće ih još kako kanal bude rastao, i zbog svega toga je težak svaki novi početak.

Pre nego što smo nas dvojica otvorili „Bazu TV Programa“, ja sam otvorio samostalan kanal „Balkan Reklamožder“ sa kojim nikad do sada nisam imao problema. Namenio sam ga za reklame sa prostora Srbije i okolnih balkanskih država, ali u poslednje vreme prevladavaju reklame iz naše divne države, što je samo dokaz koliko nam ljudi slabo izlaze u susret.

Projekat “U susret jednakosti – Srem bez predrasuda” se realizuje u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD, a administrira Nezavisno udruženje novinara Srbije. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove NUNS i Ambasade SAD već isključivo autora.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X