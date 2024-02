U rezultatskoj klackalici odbojkašice Crvene zvezde bolje od Srema

Subota, 17. februar 2024. Mitrovačka gimnazija – Sremska Mitrovica; Gledalaca: 150; sudije:

Leko Robert – Savić Darko.

GŽOK Srem: OK Crvena zvezda 2:3 (20:25, 25:20, 25:18, 23:25. 9:15) 102:103

Odbojkašice Srema i Crvene zvezde odigrale su izvanrednu utakmicu u 17. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige. Do minimalne pobede su stigle srećnije i u odlučujućim momentima spretnije Beograđanke i to rezultatom 3:2 u setovima uz gotovo izjednačen broj poena. Ponovila se veoma zanimljiva utakmica iz prvog dela sezone u Beogradu, kada je Zvezda nakon neizvesna četiri seta stigla do trijumfa, crveno-bele odbojkašice su opet za dlaku uspele da izbegnu poraz i tako ostale jedna od retkih ekipa koju ova generacija Sremica još uvek nisu pobedila.

Pravu rezultatsku klackalicu publika je imala priliku da gleda na startu ovog duela, pošto su obe ekipe bile maksimalno motivisane. Pri rezultatu 9:7, u korist Srema, Zvezda je poenima Stojić i Jasek krenula u juriš i serijom od 8:2, napravila je prevagu. Nisu se na tome zaustavile izabranice Milana Gršića, pošto su i u daljem toku seta bile bolji rival na terenu i u završnicu su ušle sa 22:17. Iznenađenje je izostalo do kraja ovog perioda, pošto je Zvezda stekla pet set lopti, a ubrzo je i iskoristila drugu šansu za vođstvo od 1:0 – 25:20.

Dešavanja iz većeg dela uvodnog perioda, kao i osvajanje istog, samo su pozitivno uticale na gošće iz Beograda, koje su i na startu drugog seta zaigrale dominantno. Ipak, ni rano vođstvo crveno-belih dama od 9:3, nije demoralisalo Sremice, koje su zaslugama čitave ekipe za tili čas odgovorile istom merom i ubrzo je na semaforu pisalo 12:12. U narednom periodu igralo se poen za poen, da bi uskoro usledio novi

nalet domaće ekipe. Pri rezultatu 15:14, u korist gošći, ponovo je ekipa Nikole Kaprica počela da niže poene i serijom od 7:1, značajno se približila izjednačenju. Ispostavilo se ubrzo da je ova prednost domaćeg tima nedostižna za Zvezdu i Srem je sa 25:20, poravnao rezultat.

Na krilima odlične igre iz minule deonice, Srem je preko Dunje Grabić i Minje Drašković treću otvorio vođstvom od 6:1, ali je Zvezda brzo stigla do izjednačenja (6:6). Međutim, nije previše vremena trebalo izabranicama Nikole Kaprica da se ponovo odvoje i stignu do osetnije prednosti (14:9). Iako je Zvezda u nastavku na sve načine pokušavala da uhvati priključak, Srem se odlično nosio sa pritiskom i poenima Milice Milunović vešto je čuvao zalihu. Tako je domaća ekipa još jednom mogla rasterećeno da privede set kraju, jer je u završnici imala čak šest poena prednosti, a tačku na ovaj period stavila je Aleksandra Đorđević uspešnim as servisom.

Ukoliko je neko pomislio da će se Zvezda nakon preokreta rivala tek tako predati, grdno se prevario. Iako je Srem bio rešen da utakmicu u četvrtom periodu okonča u svoju korist, pošto je najpre poveo sa 7:4, pa sa 11:9 i 14:13, Zvezda je imala drugačije planove. Pri pomenutom rezultatu tandem Mijačić-Stojić je režirao seriju svoje ekipe od 6:0, i omogućio joj da se valjano približi taj-brejku. Nastavila je Zvezda u istom ritmu i u samoj završnici i stigla je do čak šest set lopti, ali se lako moglo dogoditi da joj bude potrebna još koja. Na semaforu je pisalo 24:18, kada su Milica Milunović i Aleksandra Đorđević odličnim napadima i blokovima omogućile svom timu da priđe na poen zaostatka. Na sreću svih iz tabora crveno-belog tima, Zvezda je uspela da iskoristi poslednju šansu i odvede meč u peti set.

Cela utakmica stala je u taj-brejk. Baš kao što je to bio slučaj u celokupnom meču, i na početku petog seta gledala se istinska borba na terenu. Ipak, od starta je bilo jasno da je Zvezda zbog iskustva koje poseduje u blagoj prednosti, što je na kraju i napravilo prevagu. Držao se Srem do rezultata 11:9, u korist gošći, kada su crveno-bele dame poenima Stanković, uz blok Mijačić, okončale ovu zahtevnu utakmicu u svoju korist.

U 18. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige koje se igra već u utorak, Sremu u Beogradu na Crvenom krstu gostuje veoma pojačanoj ekipi Radničkog Blastersa, a Crvena Zvezda dočekuje ekipu Klek.

GŽOK Srem: Mihajlović A, Grabić, Ivković, Đorđević A, Stevanović, Egić, Stanković, Milunović, Drašković, Đorđević K, Antić, Đorđević M. Živanović. Trener Kapric Nikola, pom. trener Petrović Rajko.

OK Crvena zvezda: Đurović, Đurđević, Mateska, Jasek, Jakšić, Lukić, Vučićević, Stamenković, Stanković, Stojić, Janjić, Jovanović, Mijačić, Žigić. Trener Milan Gršić.

