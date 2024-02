Sekula Petrović iz Beočina ovogodišnji “Vitez tolerancije“

Beočinski kulturni radnik Sekula Petrović dobitnik je priznanja „Vitez tolerancije” za 2024. godinu kojeg za promociju tolerancije, altruizma i filantropije već sedam godina dodeljuje novosadsko Udruženje građana „Vitezovi osmeha“.

Predlozi za dodelu priznanja po javnom pozivu dostavljali su se do 31. avgusta 2023. godine, a kako je u obrazloženju navedeno Petrović je ovo priznanje dobio kao „Čovek koji voli decu“. Naime, predlog za dodelu priznanja uputili su učenici Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“, članovi Dečje scene Amaterskog pozorišta KUD „Brile“ sa kojima Petrović radi kao reditelj.

– Meni ovo priznanje veoma godi i znači jer su me za njega predložila deca, moji „klinci“ iz dramske. Dakle, nije ovde bilo nikakve politike, podobnosti, igrica i raznih „izama“. Ja, sam o sebi, imam mišljenje da sam prilično strog ali evo drugi, i to oni najosetljiviji, doživljavaju me kao tolerantnog. Svako priznanje je obaveza više, pa i ovo dodeljeno mi od „Vitezova osmeha“. Osmeh i tolerancija su, u svetu otuđenosti u kome živimo, jedna vrsta leka koji sami treba da konzumiramo i da ga „prepisujemo“ drugima – istakao je Petrović u razgovoru za naše novine.

Ovo priznanje dobilo je 50 pojedinaca i pravnih lica iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Slovenije. Svečana dodela priznanja upriličena je u novosadskom „Medija info centru“, a pored Petrovića iz Srema priznanje „Vitez tolerancije“ dodeljeno i „Banci hrane Vojvodine“ iz Iriga.

S. Mihajlović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X