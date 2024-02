Dodeljene studentske stipendije

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić uručio je ugovore o dodeli studentskih stipendija i o regresiranju troškova prevoza studentima sa teritorije pećinačke opštine. On je tom prilikom istakao da se nada da će se studenti po završetku školovanja vratiti u svoju opštinu i tu zasnovati radni odnos i graditi život.

-Ovo je tradicionalna mera koja traje već duži niz godina. Prošle godine Opština Pećinci je za svoje učenike uvela niz mera – 30 odsto besplatnog vrtića i besplatni udžbenici za učenike od prvog do petog razreda. Od ove godine je kompletno besplatan vrtić za svu decu sa teritorije opštine Pećinci i besplatni udžbenici za decu od prvog do osmog razreda. Svaki učenik koji završi četvrti razred osnovne škole ima nagradu od 10.000 dinara, a osmi razred kada završe 20.000 dinara. Četvrti razred, osmi razred, to su neke male mature. Hoćemo da pomognemo našim roditeljima da svoju decu što bolje spreme za maturske proslave i da naša deca znaju da iza njih stoji Opština Pećinci – poručio je predsednik Đokić.

Dušan Bogičević iz Brestača, student druge godine Tehničkog fakulteta u Novom Sadu, prvi put je korisnik opštinske stipendije.

„Želim da istaknem da nama studentima ovo dosta znači i da nas podstiče da tako nastavimo u daljim studijama. Novac će verovatno otići ili na neki pribor za fakultet ili na neko lepo putovanje – rekao nam Dušan.

Pećinačka lokalna samouprava ove školske godine stipendira 21 studenta sa po 10.000 dinara mesečno, dok će 42 studenta imati regresirane putne troškove u iznosu od 5.000 dinara mesečno.

