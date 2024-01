Proizvođači iz Srema predstavili se na sajmu “Agro Belgrade 2024”

Agrobiznis inkubator Sremska Mitrovica, čiji su osnivači Pokrajinska vlada i novosadski Poljoprivredni fakultet, učestvovao je i ove godine na Međunarodnom sajmu voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva „Agro Belgrade 2024”, koji se održava od 25. do 27. januara na Beogradskom sajmu.

Prvog dana manifestacije domaćini na štandu Agrobiznis inkubatora bili su potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić i dekan Poljoprivrednog fakulteta prof. dr Nedeljko Tica. Štand su obišli ministarka poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jelena Tanasković i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kristofer Hil.

Potpredsednik Ćurčić je izjavio ovom prilikom da je Pokrajinska vlada 2021. godine, na predlog Saveta za praćenje ekonomskih aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine, donela odluku da osnuje Agrobiznis inkubator upravo u Sremskoj Mitrovici zato što Sremu gravitira najveći broj malih proizvođača poljoprivrednih proizvoda – mleka, mesa, voća i povrća.

-Agrobiznis inkubator je osnovan s idejom da se pruži podrška malim proizvođačima kako bi oni svoje proizvode na pravi način mogli da plasiraju na tržištu, unaprede proizvodnju i ostvare veći promet – istakao je Ćurčić i dodao da danas Inkubator ima više od 60 članica.

On je izjavio da je u toku izrada studije koja će se baviti potrošačima, ali i proizvođačima, i koristiće im za unapređenje proizvoda i marketinške promocije, ukazujući na to šta zajednički može da se uradi kako bi se došlo do novog tržišta i povećao obim proizvodnje.

Na izložbenom prostoru Agrobiznis inkubatora, drugu godinu zaredom, 23 poljoprivredna proizvođača sa teritorije Srema izlažu svoje proizvode – rakiju, vino, suhomesnate proizvode, med, džemove, sokove i drugo, i na taj način predstavljaju svoju proizvodnju na tržištu.

Projekat Agrobiznis inkubatora je pokrenut sa tridesetak članova, dok ih danas ima preko šezdeset. Na ovogodišnjem sajmu svoje proizvode su izložili mali proizvođači iz okoline Sremske Mitrovice, a Fruška gora je prepoznata kao strateški potencijal za proizvodnju.

