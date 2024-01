KOLUMNA: Još samo crveni tepisi fale…

Piše: Nemanja Milošević

Savetuju nadležni ovih dana oprez u saobraćaju. Mada, ja bih ovakve apele upućivao svaki dan, bez obzira na godišnje doba. I to ne zbog vremenskih prilika, nego zbog kognitivno-socijalnih neprilika u glavama sve većeg broja onih koji su, samo bog zna kako, dobili vozačku dozvolu.

O saobraćajnom kolapsu u centru grada, izazvanom ne samo prevelikim brojem automobila, nego i prostim nepoštovanjem najprostijih pravila, suvišno je govoriti. Reći ću samo da bi bilo dobro da saobraćajni policajci, koji neumorno kažnjavaju “pametnjakoviće” koji se sa “sva četiri” parkiraju na biciklističku stazu, odvoje malo vremena i prošetaju do izlaska sa parkinga iza Gradske kuće, tamo na ćošku sa ulicom Kralja Petra. Kažnjavanjem onih koji nepropisnim parkiranjem blokiraju izlaz i ometaju vidljivost vozačima koji žele da napuste parking i uključe se u pomenutu ulicu, budžet bi se, verujem, toliko napunio da više ništa ne bismo morali da radimo.

Nego, nije ovo tema današnje kolumne. Novi vozačko-parkirački fenomen se pojavio ovih dana u Sremskoj Mitrovici – parkiranje na kolovozu pored polupraznog parkinga!

Znate onaj veliki parking kod “Amana” na ulasku u grad? Formiranjem svojevrsnog šoping centra na ovoj lokaciji, verovali ili ne, na njemu i dalje ima mesta koliko ti srce poželi. Možeš da parkiraš unapred, a možeš i unazad. Kako ti zgodno. Ali zato do istog tog parkinga ne možeš da dođeš.

Problem, koliko sam uspeo da primetim, prave novootvorene prodavnice kozmetike i svega za kuću. Odnosno, ne prodavnice, nego njihovi kupci. One ženskog roda (kupkinje se kaže, valjda…) i njihove jače polovine.

I sad, možete me osuditi za klevetu i džangrizanje, ali ja samo iznosim činjenice. Uostalom, uverite se i sami. Probajte da dođete do pomenutog parkinga iz pravca NIS-ove pumpe. Čim se uključite na pristupni put, naići ćete na kolonu vozila parkiranu na desnoj traci, sa svim upaljenim žmigavcima. Vozač, uglavnom suprug ili dečko, po pravilu je i dalje za volanom. Stao samo da gospođa ili gospođica kupi nešto. Na brzinu. A svi znamo koliko dugo traje brzinski šoping u prodavnici kozmetike…

S obzirom na to da sa parkinga non-stop neko izlazi, kao i da “dame” svako malo pretrčavaju put od kola do prodavnice, ovu kolonu nije tako lako obići. Čak ni parkiranim vozačima nije lako da se ponovo uključe u saobraćaj. Ali – sve za ljubav! Zašto bi gospođa gulila pete čitavih dvadesetak metara od parking mesta do prodavnice, kada može da izađe iz automobila pred ulazom. Kao u američkim filmovima. Još samo crveni tepisi fale. A kada se šoping završi, zašto bi istom razdaljinom vukla kese, kad je već čeka vozač?

Dobro, da ne preterujem. Nekad i zajedno izađu u kupovinu. Pa, neće im kola pobeći…

U prvi mah, pre nekih cirka godinu dana, neshvatljivi su mi bili vozači kamiona koji su svojevremeno blokirali (istina, mali) deo parkinga. A kada su postavljene prepreke za kamione, mislio sam da od njihovog redovnog rušenja nema dalje. Ali, očigledno sam se prevario. Kamiondžije, sve vam je oprošteno!

Žao mi je što ove moje reči, sigurno, neće uticati na to da se situacija popravi. I, kako s vremena na vreme i sam dolazim u ovaj tržni centar, čini mi se da to bahaćenje poprima sve veće i veće razmere. Zato, ne bi bilo loše da se neko službeno vozilo provoza i ovuda. Neće da škodi. Ne kažem ja to zbog sebe, nego zbog budžeta. Bilo bi para, sve bi se prosipalo.

