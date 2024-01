Bačinci – Milan Radivojšić Fačko, statističar svog sela

Kada bi vas neko pitao da li se sećate kakvo je vreme bilo na današnji dan pre pet, deset ili 15 godina, verovatno da bi se teško mogli setiti. Još manje ako bi se pitanje odnosilo na kurs evra ili recimo na količinu padavina koja je bila u tom periodu. Sve to su pitanja na koja, čak i oni sa odličnom memorijom, teško mogu da daj precizne odgovore. Ali, u Bačincima postoji jedan čovek koji sve to sasvim pouzdano zna, jer je njegov hobi da svakodnevno beleži statističke podatke svoga sela.

Reč je o Milanu Radivojšiću Fačku, koji je po zanimanju ugostitelj i koji je godinama radio u motelu u Adaševcima, a danas uživa u svojim penzionerskim danima. On u svoju beležnicu već godinama upisuje podatke bitne kako za njegovo domaćinstvo, tako i za selo i državu, poput količine poljoprivrednih proizvoda kojima raspolaže, kursa evra, cene stoke, nafte, pa sve do imena onih meštana koji su tog dana umrli ili rođeni.

Kaže da je statistiku počeo da vodi sasvim slučajno, pre dvadesetak godina, kada je jednog jutra zapisao trenutnu temepraturu vazduha u svom selu.

-Tada nisam ni slutio da će mi ta navika ubrzo da preraste u hobi, tako da sam – pored temperature, počeo da zapisujem i ostale podatke bitne kako za moje domaćinstvo, tako i za selo. Sve mi je bilo važno da zabeležim, počev od količine poljoprivrednih proizvoda kojima sam u tom trenu raspolagao, pa sve do onih koji su tog dana u Bačincima umrli ili su bili rođeni. Beležim svakodnevno i kurs evra, cenu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na pijaci i u prodavnici, cenu stoke i cenu nafte – kaže Milan.

O njegovom neobičnom hobiju najpre su saznali njegovi ukućani, supruga i dve kćerke, a zatim i ostali Bačinčani.

– Kada čuju čime se svaki dan zanimam, ljudi različito reaguju. Neki odobravaju to što radim, a neki mi kažu da sam lud i da izgleda nemam drugog posla. Međutim, ovo je nešto što mi ne oduzima mnogo vremena, a pričinjava mi dosta zadovoljstva, tako da mi je godinama postala svakodnevna navika i neka vrsta hobija. Siguran sam da su svi ovi podaci vredni za istoriju mog sela, a svakako da predstavljaju najpouzdaniju statistiku vođenu o Bačincima za poslednjih dvadeset godina. I ne samo o Bačincima, nego i o celoj zemlji, jer sam zapisivao i neke bitne događaje na državnom nivou, poput, recimo, ubistva premijera, ili raznih drugih važnih dešavanja. A s obzirom da je fudbal “najvažnija sporedna stvar na svetu”, svakako da beležim i fudbalske rezultate. Takođe, veoma mi je bio važan i svaki položeni ispit moje ćerke, koja je u Novom Sadu studirala književnost, pa sam zato i to uvek redovno upisivao. A od kako sam dobio unuke, ti događaji su postali najvažniji datumi u mojoj beležnici. Na kraju svake godine napravim rezime kako o svom domaćinstvu, tako i o selu. Iako je to više razonoda, jednom je od toga, ipak, bilo i neke koristi. Onda kada u školi nisu imali pouzdane podatke o broju dece koja trebaju da dobiju novogodišnji paketić, poslužila im je moja statistika. I nije bilo ni viška ni manjka paketića, jer je moja statistka sasvim pouzdana. Zato ja uvek u šali kažem da je ovo najiskrenija knjiga na svetu – priča Milan kroz osmeh.

Inače, u jednom periodu on je bio i predsednik Saveta Mesne zajednice Bačinci, tako da su mu podaci koje je godinama vredno sakupljao često pomagali u obavljanju tog posla. Sada svesku naglas čita uglavnom samo onda kad mu se okupe prijatelji i to bude najčešće za slavu.

– Kada se povede razgovor o nekim temama, poput cena poljoprivrednih proizvoda i stoke, što nas koji živimo na selu najviše i dotiče, onda je moja “najiskrenija knjiga na svetu” od velike pomoći. U njoj nema laži, nema prevare. Sve piše crno na belo, ne moramo da se sporimo i mislimo o tome šta je koliko koštalo kada i šta se u Bačincima dešavalo tih dana. Sada mi je ta moja lična statistika toliko ušla pod kožu da i kad bih hteo, ne bih mogao da prestanem da beležim. Pa čak ako nikada i ne bude nekome neke koristi od toga, nema veze, barem je meni zabavno dok se time bavim – kaže Milan Radivojšić iz Bačinaca.

