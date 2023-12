Srpska asocijacija privrednika je ovog novembra, na svečanosti u hotelu Hyatt Regency u Beogradu dodelila nagrade „najbolji najboljima“ koju preduzetnici i menadžeri Srbije odaju priznanje svojim kolegama, a na osnovu dosadašnjih rezultata rada i mišljenja koliko su uticali na privredni razvoj Srbije početkom 21. veka. Za najuspešnijeg među njima proglašen je Davor J. Korčok iz Mačvanske Mitrovice, generalni direktor kompanije Abela Pharm.

-Nagrada koju sam dobio od Srpske asocijacije privrednika za mene lično ima poseban značaj jer sam je dobio od ljudi, koji se kao i ja, svakodnevno suočavaju sa izazovima menadžerskog posla. Deliti ovo priznanje sa preduzetnicima koji su bili nagrađivani unazad punu deceniju je izuzetna privilegija i za mene, i za kompaniju Abela Pharm koju predstavljam – rekao je za Mačvu Davor.

Korčok je istakao da deo njegovog uspeha pripada i ljudima sa kojima radi.

-Menadžer je lider u pravom smislu samo ako svoju lidersku poziciju zaslužuje kroz podršku i pomoć kolegama, preuzimanje odgovornosti, zatim ako ima hrabrosti da donese teške odluke, pokrene promene i prizna greške. Izuzetno sam ponosan na naš tim. To su stručnjaci s višedecenijskim iskustvom u farmaceutskoj proizvodnji, eksperati iz Agencije za lekove i istraživači sa prestižnih instituta u oblasti probiotika. Njihova strast, energija i znanje stvaraju inovativne proizvode, postavljajući standarde u farmaceutskoj industriji. Kao lider, verujem u stvaranje okruženja gde se svaki član tima oseća podržano i inspirisano. Transparentna komunikacija, jasna očekivanja i podrška profesionalnom razvoju ključ su uspeha. Moja vrata su uvek otvorena za rešavanje izazova i podršku timu u postizanju ciljeva – objasnio je Davor, docent, doktor medicinskih nauka, specijalista farmacije, specijalista inženjer prehrambene tehnologije.

Proizvodi kompanije Abela Pharm, kako dodaje Davor, su dostupni za preko 400 miliona ljudi širom sveta, a otvaranje novih tržišta, kako napominje Korčok, je izazov sa kojim se najbolje bori kvalitetom?

-Farmaceutski sektor je danas, više nego ikada, izazovan, dinamičan, sa snažnom konkurencijom i stalnim promenama. Može se reći da ne postoji više mogućnost da potpišete bilo kakav ugovor o poslovno tehničkoj saradnji i da plasirate proizvode na inostranom tržištu, pa čak i u regionu, a da vam iz zemlje u koju izvozite ne pošalju inspekciju koja će doći da vide kako radite, koja će tražiti da dokažete sledljivost svih standarda koje je potrebno poštovati. Upravo zbog toga što poštujemo najviše standarde kvaliteta otvorena su nam vrata za izvoz lekova i na nova tržišta u okviru Evropske unije, Afrike, Azije i Amerike – kaže Mačvanin.

Po njegovom mišljenju za uspeh jedne kompanije, su ključni ljudi, ali i inovacije, agilnost i sposobnost prilagođavanja.

-Kada su se desile promene u potrebama potrošača, posebno nakon pandemije, a fokus prebačen na prevenciju, jačanje imuniteta i upravljanje hroničnim bolestima, mi u Abela Pharm smo bili spremni. Od osnivanja, pa do danas predano smo radili i ulagali ne samo u tehnologiju, već i u znanje, jer smo bili svesni da je sposobnost prilagođavanja ključ uspeha u današnjem dinamičnom farmaceutskom sektoru – kaže Davor i za kraj dodaje da je jedna od aktivnosti na koju je najponosniji činjenica da je kompanija postala naučno-nastavna baza za studente farmaceutskih i tehnoloških fakulteta. Te da je pored svih priznanja i nagrada koje je do sada dobio, za njega ipak to najvažnije dostignuće.

-Probiotic Excellence Center je jedan od ključnih projekata kompanije Abela Pharm. U centru se sprovode naučna istraživanja vezana za stabilnost i efikasnost probiotskih kultura, u kojima učestvuju najeminentniji svetski stručnjaci. Centar je i izdavač brojnih publikacija i vodiča iz oblasti probiotika, a aktivno učestvuje u edukaciji stručne javnosti u oblasti mikrobiote. Međutim, lično sam najviše ponosan na činjenicu da je od prošle godine naš Centar i naučno-nastavna baza za studente farmaceutskih i tehnoloških fakulteta. Iskreno, nema većeg zadovoljstva nego kad ste u prilici da gledate napredak tih mladih ljudi koji u centru rade svoje specijalističke i doktorske radove, i koji će, nadam se, već sutra biti lideri u oblasti farmacije i ostvariti nova značajna dostignuća u industriji – završava Korčok.

