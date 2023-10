Najava isključenja struje za ponedeljak, 9. oktobar

Za ponedeljak, 9. oktobar najavljena su sledeća isključenja električne energije zbog planiranih radova na mreži:

Grgurevci od 08:00 do 09:30 časova:

Žrtava fašizma od broja 1 do 5, od 2 do 28 i b.b.

Stari šor od broja 1 do 33 i od 2 do 38

Ribarske obale od broja 28 do 4, broj 1 i b.b.

Bulevar Кonstantina Velikog od broja 2 do 28

Semafor na raskrsnici Bulevar Кonstantina Velikog – 16. divizijeGRO za potrebe Hidrosrema

Automatski zalivni sistem na kružnoj raskrsnici Bulevar Кonstantina Velikog

Dečji vrtić “Maslačak” – Bulevar Кonstantina Velikog broj 10

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Savska od broja 1 do 7, od 2 do 26 i b.b.

Ignjata Junga od broja 11 do 45 i od 42 do 84

Legetska od broj 1 do 35 i od 2 do 48

Jalijska prva od broja 77 do 121 i od 22 do 40

Jalijska druga od broja 2 do 12 i broj 5

Jalijska treća od broja 1a do 25, od 2 do 8 i b.b.

Vojislava Ilića broj 1a

Dimitrija Puljevića od broja 1 do 25, od 10 do 20 i b.b.

Vojvode Stepe od broja 1 do 41 i 2 do 26

Toplotne podstanice – ul. Vojvode Stepe brojevi 2 i 4

Matoševa od br 23 do 57 i od 22 do 88

Filipa Višnjića od broja 39 do 73 i 86 do 154

Radio bazna stanica – ul. Filipa Višnjića broj 55

Timočke divizije od broja 92 do 94

Sremska Mitrovica od 11.30 do 14:00 časova

Poslovni prostor “Sava Home” – naselje Кamenjar b.b.

Sremska Mitrovica od 09:00 do 13:00 časova

Vase Stajića od broja 1 do 29 i od 2 do 40

