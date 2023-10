Najava isključenja struje za četvrtak, 5. oktobar

Za četvrtak, 5. oktobar najavljena su sledeća isključenja električne energije zbog planiranih radova na mreži:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Vase Stajića od broja 42 do 44, od 50 do 56 i b.b.

Toplotne podstanice – ul. Vase Stajića brojevi: 42, 50 i 56

Tarasa Ševčenka

“Spektar MB” – ul. Tarasa Ševčenka broj 71

Vladimira Matijevića od broj 79 DO 139 i od 50 do 94

“Naftagaspromet” stovarište – V. Matijevića broj 139

Železnička broj 54

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Ravanička

Draginje Nikšić od broja 33 do 85 i od 26 do 72

“Super Silver” – ul. Draginje Nikšić broj 38

Stevana Sinđelića od broja 1 do 53 i od 2 do 16

Lukijana Mušickog od broja 1 do 39 i od 2 do 54

poslovni prostor – ul. Vladimira Matijevića broj 100

“Bor” AD – ul. Vladimira Matijevića broj 106

Petra Preradovića brojevi 123 i 139

Jovana Dučića

Šašinci od 08:00 do 11:00 časova

celo selo

Sremska Rača od 09:00 do 14:00 časova

selo Sremska Rača

granični prelaz Sremska Rača

gradilište Tašijapi Sremska Rača

Bosut od 09:00 do 14:00 časova

veći deo sela

