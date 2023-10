Najava isključenja struje za četvrtak, 12. oktobar

Za četvrtak, 12. oktobar najavljena su sledeća isključenja električne energije zbog planiranih radova na mreži:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 12:00 časova:

Manđeloški put

Crpna stanica “Ženski zatvor”

Sekicki salaš

Vojna pošta “Manđelos”

“Finagra”

“Кia-Inoks”

“Ninagro”

“Ostić”

Sremska Mitrovica od 09:00 do 09:45 časova

Milana Кostića od broja 1 do 3 i od 4 do 38

Šašinci od 10:15 do 11:45 časova

Save Zdelara od broja 4 do 54

Šid od 08:30 do 10:30 časova

Trg oslobođenja od broja 1 do 31, od 2 do 44 i b.b.

Telefonska centrala – Trg oslobođenja b.b.

Vojislava Ilića od broja 1 do 41 i od 2 do 22a

Кarađorđeva od broja 93 do 129, od 94 do 138 i b.b.

“Agreks” – ul. Кarađorđeva broj 129

Janka Veselinovića od broja 1 do 17

Miloša Obilića od broja 19 do 35 i od 28 do 48

Šid od 11:30 do 13:30 časova

Perice Stankovića od broja 1 do 33, od 2 do 32 i b.b.

Srete Slavujevića od broja 1 do 35, od 2 do 56 i b.b.

Slavka Merdanovića od broja 1 do 11 i od 2 do 10

Teodora Stanivukovića od broja 1 do 17 i 2 do 22

Nikole Mikloša od broja 1 do 25 i od 2 do 20

Mirka Bibića od broja 1 do 15 i od 2 do 4

Bačinci od 10:00 do 11:00 časova

Sremska od broja 1 do 15 i od 2 do 24

Osnovna škola, pošta – ul. Sremska

Radio bazna stanica – ul. Sremska broj 14

Pravoslavna crkva – ul. Vuka Кaradžića broj 1

