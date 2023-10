Кarate – ljubav na prvi trening

Sa samo devet godina Mila Stanić iz Mačvanske Mitrovice može da se pohvali već ozbiljnim stažom bavljenja karateom. Ovu borilačku veštinu počela je da trenira kao petogodišnjakinja, a do sada je osvojila preko 20 medalja i pehara na brojnim takmičenjima. Mila je nosilac zelenog pojasa.

Na prvi trening odveli su je roditelji kojima je jedina želja bila da im se dete bavi sportom, odnosno zdravo razvija.

-Suprug i ja smo, a znajući koliko je karate generalno dobar sport za pravilan psiho – fizički razvoj deteta, sina Stefana koji je stariji od Mile, takođe sa pet godina odveli na jedan trening, međutim on se u tom sportu nije pronašao, nego je izrazio želju da se oproba u fudbalu. Mi smo naravno ti njegovu želju uslišili i on i danas vredno trenira u seoskom klubu u Salašu Noćajskom. Sa Milom je bila druga priča, ona se već na prvom treningu “zaljubila” u karate i za nju to je bilo to. Za nas da smo napravili pravi korak stigla je potvrda posle sistematskog pregleda pred upis u školu, na kojem je bila jedino dete iz grupe koje nije imalo problema sa kičmom, držanjem, zglobovima – priča Sandra, mama male karatistkinje.

Кroz karate ona je uvidela koliko je Mila istrajna, uporna i vredna.

-Posebno mi je drago što je Mila jako posvećena karateu, mada mislim da su za to u velikoj meri „krivi“ i njeni treneri – Stanislav Raković, Ljiljana Maričić, Gordana Pavlović i Dragan Parović koji ne samo da su sportski stručnjaci, već i dobri pedagozi. Treninge ne doživljava kao obavezu i nešto što mora, već kao zadovoljstvo i ono u čemu uživa – dalje kaže Sandra.

Mila je član Кarate klub „Sirmium“ iz Sremske Mitrovice, treninge ima tri puta nedeljno, odnosno svaki dan pred takmičenje. Drugi sport je, kako kaže mlada Mačvanka, ne zanima.

-Jako volim da treniram karate i nije mi naporno. U klubu imam puno drugara, pa je zanimljivo i zabavno. Na svakom treningu se prvo zagrejemo dobro, a onda vežbamo kate. Nekada se šalimo sa trenerima, ali uvek smo vredni i moramo dobro i pažljivo da ih slušamo ukoliko želimo da budeMo dobri karatisti. Ja trenutno imam zeleni jedan pojas, a sledeći je zeleni dva, za njega ću da polažem sledeće godine – priča Mila.

Da ima veliki potencijal pokazalo je već njeno prvo nadmetanje na tatamiju, bio je to Кup Srbije održan upravo u Sremskoj Mitrovici, a na kojem se okitila sa tri odličja. Najveće takmičenje na kojem je do sada uzela učešće, a kako ističe za nju i najteže, bilo je nedavno održano Evropsko prvenstvo u Beogradu na kojem je došla do srebrne medalje. Sve ukupno do sada ima 23 odličja.

Pred svaki takmičarski nastup, iako ih je iza nje već jako puno, Mila i dalje ima tremu, a objašnjava da je savlada tako što sudiju zamisli kao svog trenera, takođe veoma joj znači podrška porodice koja je tu da isprati svaki njen nastup.

-Za roditelje sve dečije aktivnosti predstavljaju određenu obavezu, ali suprug i ja smo navikli da su nam deca aktivna, pa smo se do sada već uhodali. Najbitnije nam je da su oni srećni, ispunjeni i zdravi, a to uz sport svakako jesu – zaključula je Sandra.

