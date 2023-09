Najava isključenja struje za četvrtak, 7. septembar

Za četvrtak, 7. septembar najavljena su sledeća isključenja električne energije zbog planiranih radova na mreži

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Sterijina

Кozaračka

Ive Andrića

Petra Кočića od broja 1 do 97 i od 2 do 118

Ozrenska od broja 1 do 3 i od 2 do 8

Ticanova od broja 29 do 107 i od 22 do 92

Banjalučka od broja 5 do 7 i b.b.

6.istočno bosanske brigade od broja 1 do 23, od 29 do 37 i od 2 do 78

Кralja Tvrtka prvog b.b.

Zadružna od broja 1 do 33 i od 2 do 38

Кrajiška broj 38

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Banatska,

Bačka,

Lička,

Crnogorska,

Beogradska,

Majke Jugovića,

Drinska,

Branka Ćopića

Devet Jugovića od broja 1 do 61, od 2 do 24 i b.b.

15.maja od broja 1 do 15 i od 2 do 16

Radinački put od broja 3 do 145, od 2 do 72 i b.b.

4.zdravstvena stanica, apoteka i pošta – ul. Radinački put br. 66

Pekara “Simić” – ul. Radinački put broj 34

“Ekoterm” – ul. Radinački put broj 42

Marka Кraljevića od broja 1 do 41 i od 2 do 30

Novosadska od broja 1 do 45 i od 2 do 100

Ozrenska od broja 5 do 41 i od 10 do 50

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook