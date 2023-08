Za četvrtak, 10. avgust najavljena su sledeća isključenja električne energije zbog planiranih radova na mreži:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 09:30 časova:

Cara Dušana od broja 3 do 43 i od 2 do 44

Rumska od broja 1 do 11 i od 2 do 10

Dalmatinska broj 11

Sremska Mitrovica od 10:00 do 11:00 časova

Radinački put od broja 187a do 229a

Sremska Mitrovica od 11:30 do 12:30 časova

Kralja Petra I od broja 63 do 93

Erdevik od 13:30 do 14:30 časova

Кralja Petra prvog od broja 69 do 87 i od 68 do 88

