Besplatni udžbenici za mlađe osnovce

Pred početak nove školske godine roditelje đaka nižih razreda osnovnih škola u staropazovačkoj opštini obradovala je vest da je lokalna samouprava za ovaj uzrast osnovaca obezbedila besplatne udžbenike. Besplatne udžbenike dobiće svih 2.579 učenika uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovne škole najavio je predsednik Opštine Đorđe Radinović.

-Do sada je bila praksa da finansiramo udžbenike za decu koja kreću u prvi razred i to je već praksa unazad desetak godina, što su roditelji veoma pozitivno prihvatili, jer predstavlja veliku uštedu u njihovom kućnom budžetu. Ove školske godine je novina što će Opština platiti udžbenike svim učenicima osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda – podsetio je predsednik.

Iz budžeta Opštine za ove namene je izdvojeno 25 miliona dinara.

Budući da, zavisno od izdavača, komplet udžbenika za četvrti razred osnovne škole, zajedno sa radnim sveskama, staje oko 10.000 dinara (bez školskog pribora) samo udžbenici su velika stavka u septembarskim kućnim rashodima, pogotovo za porodice sa više dece školskog uzrasta.

-Znamo da početak nove školske godine za porodicu znači velike troškove, jer treba detetu mnogo toga obezbediti za polazak u školu. Idemo korak po korak i nadam se da će Opština u narednom periodu finansirati udžbenike za sve osnovnce u Opštini – dodao je predsednik Radinović u izjavi za medije.

B. Topalović

