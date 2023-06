Posle više decenija devojčice polako osvajaju tehničku školu. Rumljani dobro znaju da je Srednja tehnička škola „Milenko Brzak Uča“ uglavnom bila rezervisana samo za dečake. Otvaranjem smera tehničar drumskog saobraćaja, situacija se polako ali sigurno menja. Odeljenje ovog smera, koje je u protekloj školskoj godini završilo prvu godinu, po prvi put u istoriji škole ima više devojčica nego dečaka. Smer je i te kako popularan i upisan je maksimalan broj učenika, od čega 18 devojčica i 13 dečaka. Mnogi bi rekli, prava naučna fantastika za ovu školu.

Gordana Subotić iz Neradina jedna je od tih 18 devojčica.

– Ja sam htela da upišem taj smer u Novom Sadu, ali bi mi veliki problem predstavljalo putovanje iz Neradina. Zaista sam bila srećna kada se taj smer otvorio u Rumi, bila sam druga na listi i eto me ovde. Znala sam da je ovo nekako uvek bila muška škola, vidim to i po ostalim odeljenjima, pa je zanimljivo to što samo u našem razredu ima toliko devojčica. Zanimljivo je i zabavno, tako da ja ne mogu ni da zamislim kako je to nekad bilo kad je u ovim klupama sedela samo jedna ili dve devojčice, kaže Gordana Subotić, učenica “drumskog” smera u tehničkoj školi u Rumi.

– Eto, naša generacija će biti ta od koje je krenula promena u tehničkoj školi, dodaje učenica istog smera Jovana Dokmanović.

Danas Srednju tehničku školu „Milenko Brzak Uča“ u Rumi pohađaju 43 devojčice.

Jedina devojčica u razredu

Četvrt veka nakon završetka srednje tehničke škole, naša koleginica Sofija Belotić se priseća jednog sasvim drugačijeg vremena, kada je bila sama među 36 dečaka.

– Ja sam maturirala 1998. godine, smer elektrotehničar automatike i bila sam jedina devojčica u razredu. Te četiri godine bile su sjajne, a dečaci su me držali kao malo vode na dlanu. Taj smer je uvek upisivalo više devojčica, ali u mojoj generaciji se zadesilo tako. Čak su i mašinci te godine imali dve devojke u razredu. Meni nijednog momenta nije zasmetalo to što sam bila sama među njima, štaviše, danas samo mogu da se pohvalim time, kaže Sofija.

Promena je mnogo šarenija, šarmantnija i mirišljavija

Profesorka Jelena Antić, kao diplomirani inženjer drumskog saobraćaja predaje stručne predmete.

– Ja radim već nekoliko godina u ovoj školi i prvi put prošle školske godine smo imali tu privilegiju da u jednom odeljenju imamo čak 18 devojčica. To nikada nije bio slučaj u našoj školi. U celoj generaciji bude obično od tri do pet devojčica, ili u proseku deset devojčica na sve četiri godine. Promena je mnogo šarenija, šarmantnija i mirišljavija, eto to mogu da kažem, rekla je profesorka Jelena Antić.

Sve veća potreba za stručnjacima saobraćajne struke

Novi smer jeste uneo promenu u školu i trebalo bi osim devojčica, što je svakako kuriozitet, da unese i druge pozitivne promene, rekla je direktorka Vesna Ilić. Potrebe privrede, auto-škola ali i želja za inovacijama doveli su do toga da se škola potrudi da se uvede ovaj smer.

– Hteli smo da budemo inovativni po pitanju obrazovnih profila, jer dugi niz godina nismo ništa menjali. Zatim tu su potrebe privrede gde grad nema ljude sa saobraćajnom strukom, što je bila neka vodilja. Do sada je 46 učenika putovalo u druge opštine, a Ruma je za te đake plaćala putne troškove koje nisu mali. Sada se nadamo da bi ta sredstva mogla biti preusmerena u razvoj naše škole, nabavku vozila za obuku i formiranje poligona, pa imamo i druge planove kako bismo mogli da se unapredimo po tom pitanju, ali o tome ćemo posle, rekla je direktorka Ilić.

Tako će srednjoškolci ovog smera nakon srednje škole imati još neke mogućnosti za rad ili dalje školovanje. Prvo što se nameće je nedostatak kadra za auto-instruktore, ali i generalno tehničare drumskog saobraćaja, s obzirom na razvoj grada i sve veće potrebe za kvalitetnim regulisanjem saobraćaja. To je i bio motiv većine učenika da upišu ovaj smer, kojima je to bila i prva želja prilikom upisa.

– Prvo me je zanimalo računarstvo, ali kada sam video šta nudi ovaj smer, lako sam se odlučio. Svidelo mi se jer po završetku imam široke mogućnosti za nastavak školovanja i do sada su moja očekivanja ispunjena, rekao je Vuk Jovanović, učenik.

