Najava isključenja struje za četvrtak, 27. april

Za četvrtak, 27. april najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Grgurevci od 09:00 do 14:00 časova

deo vikend naselja Gložanj

Stara Bingula od 08:00 do 12:00 časova

selo Stara Bingula

vikend naselje Rohalj baze i Rastik

Manastir Кuveždin – Divoš

Manastir Sveta Petka – Šišatovac

Adaševci od 08:30 do 10:30 časova

Fruškogorska od broja 7 do 113, od 12a do 104, broj 139a i b.b.

Grobljanska od broja 2 do 12, broj 85 i b.b.

Adaševci od 11:30 do 13:30 časova

Svetosavska od broja 1 do 35, od 2 do 24 i b.b.

Železnička od broja 1 do 53, od 2 do 52 i b.b.

Pošta – ul. Železnička broj 1

Fruškogorska od broja 1 do 5a i od 2 do 12

Osnovna škola – ul. Fruškogorska broj 3

Sremskog fronta od broja 1 do 9, od 2 do 6 i b.b.

Branka Radičevića od broja 1 do 21, od 2 do 30

Pravoslavna crkva – ul. Branka Radičevića broj 21

“Moja super trgovina” – ul. Branka Radičevića broj 1

Veterinarska stanica – ul. Branka Radičevića broj 7

“Poljoplod” – ul. Branka Radičevića broj 6

Mesna zajednica – ul. Branka Radičevića broj 6

Bazna stanica Adaševci – ul. Branka Radičevića broj 16

Šid od 08.30 do 09:30 časova

Ive Lole Ribara od broja 23a do 51 i od 26 do 62

optičko čvorište NOD-8 – ugao ul. J. Dučića i Ive Lole Ribara

Share this: Twitter

Facebook