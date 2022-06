Plakete za majke sa troje dece

Crkvena opština Deč je 12. juna, na praznik Silaska Svetog Duha na apostole, dodelila plakete majkama iz Deča koje su, kako na samoj plaketi piše, ulepšale ovaj svet sa troje dece. Nagrađeno je 15 majki, a nagrade je uručio mesni paroh protojerej Nedeljko Kovač.

– Plakete su uručene majkama koje su rodile troje dece, a koje su venčane u našoj crkvi od 2002. godine do danas. Na taj način smo želeli da odamo počast ženama Deča koje su dale značajan dopinos u borbi protiv bele kuge, kao i da podstaknemo mlade bračne parove da se vrate našim tradicionalnim pravoslavnim vrednostima, da se venčavaju u crkvi i da, naravno, zasnivaju porodice sa više dece – izjavio je Kovač i dodao da mu je posebno zadovoljstvo to što su nagrade uručene za period od 20 godina, koliko i on službuje kao mesni paroh u Deču.

Nagrađene su: Marija Luković, Ivana Jokić, Katarina Vuletić, Brankica Beljić, Branislava Atanacković, Jelena Grbić, Tatjana Nešković, Marijana Bajalović, Milana Mrkalj Gajica, Nataša Cvetković, Lidija Nedeljković, Verica Kićović, Gorica Trajković, Slađana Miljević i Jelena Kresojević.

Na svečanosti su nastupili Pevačko društvo „Svitac“ iz Deča sa dve muzičke numere i dečka pesnikinja Radmila Tomaš koja je govorila Zdravicu narodu srpskom Ljubivoja Ršumovića.

Share this: Twitter

Facebook