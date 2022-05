Je l’ to Vanga ustala iz groba?

Piše: Nemanja Milošević

O besmislu u koji se poslednjih godina pretvorilo takmičenje za pesmu Evrovizije, do sada sam govorio isključivo u krugu prijatelja, u retkim trenucima kada bismo se uz poneko piće dotakli i te teme. Međutim, uprkos tome što sam još odavno sebi rekao da ću se uzdržati od bilo kakvog javnog komentarisanja pojava vezanih za ovaj muzički festival, za koji sam isto tako odavno rekao da ću prestati da ga pratim, izgleda da ću ovaj put pogaziti svoju reč.

Svima je poznato da je otkako je sveta i veka osnovno geslo svakog takmičenja bilo “Neka najbolji pobedi!” Ali, ovo takmičenje je od samog starta izuzetak, jer pored toga što je, umesto pomenutog, njegovo geslo postalo “Neka pobedi društveno-politički podoban”, znamo da ni njegova izvorna pravila nemaju baš sportski duh. Počevši od povlašćenog položaja, odnosno direktnog ulaska u finale takmičara iz pojedinih zemalja (bez obzira što je to zaista retko uticalo na izbor pobednika), pa nadalje.

Ipak, neke obrise takmičenja Evrovizija je zadržala do pre nekih petnaestak godina, pa je širom Evrope opstala kao jedan od omiljenih šou programa. A od tog perioda, već je počela da postaje sredstvo promocije pojedinih društvenih pokreta, čiji nazivi ne smeju da se spominju u negativnom kontekstu, te ih zarad mirnog sna ni sam neću pomenuti. Istina, ovo takmičenje nas je na taj način naučilo da, bar donekle, razbijemo predrasude i naučimo da poštujemo različitosti, ali, pitanje je da li je Evrovizija tako muziku ostavila po strani na listi prioriteta, uprkos tome što je de facto reč o muzičkom takmičenju.

Međutim, sve ovo nije bilo dovoljno da prelije čašu koja bi me naterala da se bacim na komentarisanje. Sve do trenutka u kom se u muzičko takmičenje ozbiljnije umešala politika.

Naime, kako to da je već nekoliko meseci pre samog održavanja Evrovizije čitav svet znao ko će biti ovogodišnji pobednik? Izgleda da su mediji širom Evrope bili vidoviti? Ili se baba Vanga digla iz groba, pa nekome šapnula šta će se desiti 14. maja? U svetlu sukoba koji već predugo bukte u Ukrajini, jasno je da su zemlje širom sveta podeljene i da podržavaju jednu ili drugu stranu. Jasno je i to da Evropske zemlje većinski podržavaju Ukrajinu i njene ciljeve. Ali, pitam se, kakve veze podrška bilo kojoj strani po pitanju političkih i ratnih sukoba ima veze sa kvalitetom jedne pesme?

Naravno, u kvalitet pesme bilo kog izvođača, pa ni predstavnika Ukrajine, neću ulaziti, jer ukusi su različiti. Ali, pitam se da li je bilo ko ovde glasao za pesmu? Koji je uopšte smisao takmičenja ako se pobednik unapred zna? I, pitam se još nešto. S obzirom na to da je ruskom predstavniku zabranjeno učešće u ovom takmičenju, kakve veze njegova pesma i njegovo bavljenje umetnošću imaju sa stavovima političkog vrha njegove zemlje? Rekao bih – apsolutno nikakve. Isto kao što apsolutno nikakve veze sa ratnim sukobima širom bivše Jugoslavije ne bi imao naš takmičar na Evroviziji tokom devedesetih godina prošlog veka. Ali, i mi smo bili pod sankcijama. Bez obzira na to što sankcije, po prirodi, treba da imaju ekonomski karakter, kako bi politički vrh naterale na promenu političkih odluka. Međutim, kako to obično biva, na kraju uvek ispašta nevin. Isto kao što u ratnim sukobima obično ispašta nedužno civilno stanovništvo. I isto kao što u ovim trenutnim sukobima, osim nevinog stanovništva čitave Evrope, ispašta umetnost.

Ali, nisu ljudi i njihove tekovine jedino što ispašta ovih dana. Još od početka aktuelnih sukoba, na meti su se našle i ruske mačke. Za njih ne da više ne postoje fer takmičenja, nego im je bilo kakvo učešće u mačijem nadmetanju širom Evrope zabranjeno. Prema evropskim standardima, izgleda da su i ova mala krznena stvorenja prilično ozbiljna pretnja ukrajinskom teritorijalnom integritetu.

