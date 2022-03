Za utorak, 8. mart najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šid od 08:30 do 09:30 časova

Maksima Gorkog od broja 3 do 53, od 2a do 54 i bb

Jovana Dučića od broja 21 do 23

Mičurinova od broja 1 do 27d, od 2 do 52 i bb

Janka Čmelika od broja 31 do 37, od 36 do 38 i bb

Omladinska broj 17

Adaševci od 12:30 do 13:30 časova

Fruškogorska od 146a do 169

