Najava isključenja struje za petak, 18. februar

Za petak, 18. februar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 10:00 do 11:00 časova

Marka Kraljevića bb

Laćarak od 10:00 do 11:00 časova

Fruškogorska od broja 1 do 61 i od 2 do 60

Cerska od broja 1 do 29 i od 2 do 16

1.Novembar od broja 254 do 350 i od 241 do 353

Martinci od 10:30 do 11:30 časova

Fruškogorska brojevi 109 i 118

Jovanke Gabošac od broja 17 do 35 i od 42 do 144

Grgurevci od 12:30 do 13:30 časova

Vikend naselje Glozanj

Ilinci od 08:30 do 09:30 časova

Proleterska cela

