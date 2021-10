Najava isključenja struje za petak, 8. oktobar

Za petak, 8. oktobar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica 09:00 do 13:00 časova

Manđeloški put

Sremska Mitrovica od 08:30 do 13:00 časova

Ravanička

Jovana Dučića

Draginje Nikšić od broja 41 do 85, od 26 do 72 i broj 123

Stevana Sinđelića od broja 1 do 53 i od 2 do 16

Lukijana Mušickog od broja 1 do 39 i od 2 do 54

Vladimira Matijevića brojevi 100 i 106

Petra Preradovića broj 139

Ruma od 13:30 do 14:30 časova

deo ulice Pavlovačka oko broja 122

Klenak od 08:00 do 13:00 časova

kompletno naselje

Platičevo od 08:00 do 13:00 časova

Železnička neparna strana od ulice P.Šandora do kraja prema Klenku

Železnička parna strana od broja 76 do kraja prema Klenku

Vuka Karadžića od brojeva 45 i 54 do kraja ulice

Bair

Trafo-reon TS Đulinac,

Fazanerija,

Tasina

Ašanja od 08:30 do 09:30 časova

deo ulice Gvozdenova oko broja 54

Putinci od 12:00 do 13:00 časova

Deo ulice V.Rajčević

Share this: Twitter

Facebook