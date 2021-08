Država predložila minimalac od 35.012 dinara i olakšice za poslodavce

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali saopštio je da je ovo ministarstvo, na današnjem sastanku kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta (SES), predložilo da minimalna zarada za narednu godinu iznosi 35.012 dinara.

Mali je u obraćanju novinarima nakon sastanka naveo da je Ministarstvo predložilo i olakšice poslodavcima koje podrazumevaju da neoporezivi iznos zarada iznosi 19.300 dinara, umesto dosadašnjih 18.300 dinara, kao i da se doprinosi za PIO smanje za 0,5 odsto.

On je naveo da je na kolegijumu SES-a, kojem su prisustvovali i predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ Zoran Stojiljković i predsednik SSSS Ljubisav Orbović, Ministarstvo izašlo sa predlogom da se minimalna cena rada za 2022. godinu poveća za 9,4 odsto.

To znači da se cena rada sa postojećih 32.000 dinara poveća na 35.012 dinara i tako se približi granici od 300 evra za minimalnu zaradu, ukazao je ministar i podsetio na to da je 2010. godine minimalna zarada iznosila 15.700 dinara.

Prema njegovim rečima, to je pokazatelj da Vlada Srbije iz godine u godinu minimalnu cenu rada povećava brže i više nego što je rast BDP-a.

Mali je napomenuo da je od 2017. godine, kada je završen proces fiskalne konsolidacije, minimalna zarada porasla za 52 odsto, te da je za poslednje četiri godine minimalna zarada pet puta brže rasla nego minimalna potrošačka korpa.

On je naglasio da pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom u 2021. godini iznosi 81 odsto, i podvukao da je jasna namera Vlade da u što kraćem periodu izjednači minimalnu zaradu sa minimalnom potrošačkom korpom.

S druge strane, kako je rekao, nastavlja se sa politikom smanjenja opterećenja na zarade, što jasno govori da je Vlada posvećana daljem rasterećenju za poslodavce kada su porezi i doprinosi na zarade u pitanju.

Nenezić je potvrdio da na kolegijumu SES-a nije postignut konačni dogovor oko povećanja minimalne mesečne zarade za 2022. godinu, ali da su socijalni partneri pokazali razumevanje za argumente i približili se rešenju.

Svako od socijalnih partnera pokušava da dobije za svoju stranu što više. Dogovor je da svi socijalni partneri imaju puno razumevanje jedni za druge, a ono što je bitno jeste da svi partneri priznaju da je došlo do napretka i da Vlada razume i radnike i poslodavce, objasnio je on.

Prema njegovim rečima, u naporima da izjednače minimalnu cenu rada sa minimalnom potrošačkom korpom, dostignuto je 80 odsto korpe, a taj procenat je donedavno bio tek preko 50 odsto.

Nenezić je podsetio na to da socijalni partneri imaju dogovor da u narednih tri do pet godina izjednače minimalnu cenu rada sa minimalnom potrošačkom korpom, naglasivši da je bitno da se privreda ne uruši i da minimalac ne bude na teret poslodavaca.

Pregovori oko minimalne cene rada, kako je najavio, nastavljaju se na sednici Socijalno-ekonomskog saveta 2. septembra.

