Novi park kao deo projekta “Mihizovim stopama”

Irig- Do kraja avgusta biće završena rekonstrukcija parka u centru Iriga. Radovi su bili prolongirani zbog vanrednog stanja, sada i zbog vremenskih prilika, ali u Opštini Irig napominju da će do kraja meseca centar Iriga dobiti nov izgled. Uređenje parka u Irigu je prva faza velikog projekta „Mihizovim stopama“, gde je plan da se od rodne kuće Borislava Mihajlovića Mihiza, preko centra do Srpske čitaonice urede pešačke staze sa citatima ovog velikog umetnika rođenog u Irigu. Sve se radi kao priprema za projekat „Novi Sad-evropska prestonica kulture 2021″ u kom učestvuju i opštine Irig, Sremski Karlovci i Beočin. Rekonstrukcija parka se finansira iz dva izvora. Uređenje samog parka finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sa 15 miliona. Unutar parka se sređuje i dečije igralište, za šta je od Ministarstva bez portfelja Slavice Đukić Dejanović za demografiju opredelilo sredstva.

-Radove smo prolongirali zbog vanrednog stanja, ali uskoro će centar Iriga biti mnogo lepši i bezbedniji za boravak. Ovo što sada radimo je prva faza projekta „Mihizovim stopama“, a drugoj ćemo pokušati da dobijemo sredstva između 10 i 15 miliona dinara za uređenje staze od Mihizove kuće do parka. Na ovaj način se na prvom mestu odužujemo našem velikom sugrađaninu, Borislavu Mihajloviću Mihizu i pripremamo se za narednu godinu, kada ćemo biti deo projekta „Novi Sad-evropska prestonica kulture 2021″, rekao je Stevan Kazimirović, predsednik Opštine Irig.

Podsetimo da je ovaj projekat „Mihizovim stopama“ najavljen još prošlog marta prilikom otvaranja obnovljene Mihizove kuće , gde je pokrajinski premijer Igor Mirović rekao da je to način da se zajednica oduži iriškom književniku, scenaristi i kritičaru.

-Ono što nam dalje sledi, uređujući centar Iriga, za šta je opština već pripremila projekat, jeste da napravimo jedan deo koji će takođe na njega podsećati, a to su „Mihizove stope“, sa citatima iz njegovih dela, posebno iz autobiografije o drugima, koji će pratiti put od rodne kuće gde se sada nalazimo, do Srpske čitaonice, gde će se put simbolično završavati. Ostaje i drugi posao da sa Ministarstvom kulture i nekim od zainteresovanih izdavača objavimo sabrana dela Borislava Mihajlovića Mihiza, jer on nažalost to nije dočekao, a naši prethodnici nisu imali snage da učine taj napor. Sa ta tri projekta smo u jednoj velikoj sadašnjoj i budućoj celini učinili mnogo da osvetlimo ponovo delo Borislava Mihajlovića Mihiza i da to uradimo sa ponosom i jednom zajedničkom energiojom, rekao je prošle godine prilikom otvaranja Mihizove kuće, Igor Mirović, predsednik Vlade AP Vojvodine.

