Beočin selo – U septembru prošle godine Udruženje žena “Fruškogorski cvet” iz Beočin sela, organizovalo je svoju prvu manifestaciju pod nazivom „Nasleđe moga sela“ posvećeno čardacima. U dvorištu njihovog „kućerka“, dodeljenog od strane Opštine Beočin, a u partnerstvu sa Društvom „Beofoto“ svojim meštanima i brojnim gostima predstavili su izložbu fotografija i brošuru sa 66 čardaka svoga sela koji još odolevaju zubu vremena.

O ideji koja je naišla na odobravanje i veliko interesovanje govorili su novinar, publicista i majstor fotografije Borivoj Bora Mirosavljević i hroničar beočinskih dešavanja Sekula Petrović. Učešće u programu svečanog otvaranja manifestacije uzeli su mališani Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“, odeljenje „Bubica“ iz Beočina sela.

Od kada je sveta i veka čovek je radio i gradio. Još za života u pećini čovek je taj definisani i oskudni prostor prilagođavao svom bitisanju u njemu. Zbog toga su u pravu oni koji tvrde da se kroz graditeljsko nasleđe ponajbolje može rekonstruisati neko vreme, način života, civilizacijska dostignuća.

Čardake su počeli graditi Turci na svojoj strani granice, a kasnije i krajiški granični stražari – čardaklije. Ta mala granična utvrđenja trebalo je da zaštite straže koje su bdele nad sigurnošću graničnog područja i pratile kretanje neprijatelja. Kako se sve menja, prilagođava načinu života i potrebama čoveka, tako su i čardaci od svoje prvobitne dobili sasvim novu namenu. Poljoprivreda je vekovima bila osnovna ljudska delatnost od koje se i sa kojom se živelo, umiralo i snevalo. Toj delatnosti čovek je prilagođavao i gradnju svojih nastambi: kuće, kao prostora za življenje i objekata koje je oko kuće gradio, da bi mogao da živi. Čardak je jedan od najkarakterističnijih tzv. ekonomskih objekata. Tu pravougaonu drvenu građevinu, na četiri drvena ili betonska stuba, mogli bismo nazvati i ‘seoske zlatare’ jer se u njima čuvao kukuruz i žito – osnovne prehrambene namirnice za ljude i ‘blago’. Napuniti čardak bile je velika obaveza ali i ponos i prestiž. Čardak je imalo skoro svako seosko domaćinstvo. Vredna je svake pažnje inicijativa Udruženja žena „Fruškogorski cvet“ iz Beočina da organizacijom manifestacije „Nasleđe moga sela“ od zaborava sačuva deo naših života. Čardaci su to svakako zaslužili. Kada sutra, zbog potreba koje će sa sobom doneti novo vreme, čovek poruši sve čardake da bi izgradio nešto novo, ovaj poduhvat će, barem preko ovih fotografija, biti dar za nezaborav onima koji dolaze. Neće to biti čardak ni na nebu ni na zemlji – biće to čardak u kolektivnom pamćenju vojvođanskog čoveka – rekao je u svom uvodom obraćanju povodom otvaranja manifestacije Sekula Petrović iz Beočina.

