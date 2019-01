Porođaj ne mora da boli

Sremske Novine Pre: 14 sati Nema komentara

Regionalna anestezija je efikasna, bezbedna i besplatna. Od ukupnog broja porodilja njih 70 posto je dobilo neki oblik obezboljavanja za porođaj, dok je čak 99 posto carskih rezova urađeno u regionalnoj anesteziji, tako da se sa pravom 2018. godina u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica može proglasiti za godinu bezbolnog porođaja – kaže primarijus dr Mirjana Kendrišić, specijalista anesteziolog

Sanja Mihajlović

Foto: M. Mileusnić i arhiva Opšte bolnice

U toku 2018. godine u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica bilo je ukuno1.474 porođaja, od toga je 47 posto, odnosno 690 bio carski rez. Od ukupnog broja porodilja njih 70 posto je dobilo neki oblik obezboljavanja za porođaj, dok je čak 99 posto carskih rezova urađeno u spinalnoj anesteziji koja je vrsta regionalne anestezije tokom koje je žena svo vreme budna.

Kako kaže primarijus dr Mirjana Kendrišić, specijalista anesteziolog u mitrovačkoj Bolnici, u Srbiji se u široj javnosti još uvek ne obraća dovoljna pažnja na analgeziju u porođaju, zato što se i dalje smatra da žena ne treba da dobija obezboljavanje za porođaj.

-Prvi bezbolni porođaj u ovoj bolnici je uradio dr Adžija 1992. godine i to je bilo vreme kada su žene bile nepoverljive i nedovoljno informisane. Što se tiče carskog reza mi smo sve žene u tom periodu uspavljivali, a sa prvim carskim rezovima u regionalnoj anesteziji smo masovno počeli 2006. godine. Prvih godina tako se porađalo samo 30 posto žena, a sada smo toliko razvili tu metodu da skoro sve carske rezove radimo u regionalnoj anesteziji. U međuvremenu smo prošli kroz veoma turbulentan period, svi su bili protiv toga – pacijentkinje, babice, akušeri, čak i anesteziolozi. U promeni takve situacije mnogo nam je pomogao internet jer je stvorio mogućnost da se žene informišu o tome da je regionalna anestezija u potpunosti efikasna i bezbedna, a kod nas u Bolnici i potpuno besplatna. Takođe, ono što je veoma bitno jeste da su i lekari i babice prošli kroz edukaciju kada je reč o takvoj vrsti porođaja, jer nam je cilj da žena sada bude kraće u bolnici, da bude zavodoljnija, da nema bolove i da može više da se bavi svojim detetom. Osim toga, naučno je dokazano da zadovoljstvo ili nezadovoljstvo koje je žena imala tokom prođaja ima jako veliki uticaj na depresiju koja se javlja nakon porođaja – objašnjava dr Mirjana Kendrišić, specijalista anesteziolog i dodaje da carski rez u regionalnoj anesteziji je ušteda i za bolnicu, jer košta tri puta manje po pacijentkinji nego carski rez koji se radi u opštoj anesteziji.

Prema njenim rečima, tim lekara anesteziologa koji radi u mitrovačkoj Bolnici, može u svakom momentu da se uključi u porođaj, čak i ukoliko se on završi carskim rezom, i da ženi omogući da se porodi bezbolno, ukoliko ona to poželi. Kada je reč o nekim trajnim komplikacijama koje mogu da nastupe tokom bezbolnog porođaja dr Kendrišić naglašava da su one izuzetno retke i da ih u mitrovačkoj Bolnici nikada nije bilo.

A da se poslednjih petnaestak godina porođaj drastično promenio, to potvrđuje i primarijus dr Dragan Malobabić, specijalista ginekologije i akušerstva u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica.

-Oduvek je porođaj boleo, a u raznim kulturama to je opravdavano time da ženu rađanje deteta i treba da boli, iako je to daleko od istine. Naime, obezboljavanje porođaja je jedna civilizacijska tekovina koja je u Sremskoj Mitrovici dostigla vrhunac u srpskim okvirima, a u nekim aspektima i u svetskim okvirima. Kada se carski rez radi u spinalnoj anesteziji najvažnija činjenica je ta da lekovi koje žene dobijaju apsolutno ne deluju na bebu, za razliku od carskog reza koji se radi u opštoj anesteziji. U takvim slučajevima lekovi sa majke prelaze na bebu i ona se rađa uspavana, pa se zbog toga carski rez do sada maksimalno izbegavao. Međutim, kada se on radi u regionalnoj anesteziji bebe lepše prodišu prilikom rođenja, a i majci se ne oduzima svest pa nema opasnosti da može da udahne sadržaj svog želuca. Takođe, majka lepo diše tokom porođaja i može odmah da vidi svoju bebu, kada se ujedno obavi i identifikacija – kaže dr Dragan Malobabić i dodaje da je tokom protekle godine samo jedan posto žena dobilo opštu anesteziju prilikom carskog reza i to zbog toga što spinalnu anesteziju nisu mogle da prime iz nekih medicinskih razloga.

Majke koje se odluče da carski rez obave u spinalnoj anesteziji mogu istog dana nakon porođaja da ustanu, tog dana mogu da jedu lakšu hranu i da piju čaj, creva im brže počinju da rade i ne trpe nikakve bolove u postoperativnom toku, jer anestezija deluje još 24 sata nakon operacije.

Kako ističe dr Malobabić, drugi način obezboljavanja porođaja jeste obezboljavanje vaginalnog porođaja i on je porastao sa 17 na 23 posto. Vaginalni porođaj se vrši pod epiduralnom anestezijom, gde je žena pokretna i može da hoda i on je potpuno bezbedan, a porođaji su intenzitno nadzirani od strane lekara.

Iskustva majki

Tamara Baroš iz Sremske Mitrovice svo troje dece je rodila carskim rezom u regionalnoj anesteziji.

– Kada sam od doktorke Kendrišić čula da će mi carski rez biti urađen u budnom stanju bilo mi je za trenutak čudno jer nisam znala da li će me boleti. Međutim, imala sam puno poverenje u lekarski tim i sve je prošlo potpuno bezbolno i bezopasno i po mene i po bebu. Nisam imala nikakve bolove prva 24 sata nakon operacije, funkcionisala sam normalno već dve nedelje nakon porođaja, nisam imala postporođajnu depresiju i svim budućim majkama bih preporučila da se porode sa regionalnoj anesteziji, jer su to bila tri najdivnija iskustva koja sam imala u životu. Nažalost, kod nas još uvek vlada mišljenje da su prave majke samo one koje su se porodile prirodnim putem i koje su patile u tom procesu, što je apsolutna budalaština, jer i carski rez kao i bezbolan prirodni porođaj imaju podjedanaku težinu i značaj isto kao i običan porođaj– prenosi svoja iskustva Tamara i dodaje da je o ovoj temi detaljno pričala na svom jutjub kanalu pod nazivom “Tamara Baroš – Carski rez, moje iskustvo”.

Pozitivna iskustva sa bezbolnim porođajem ima takođe i Mitrovčanka Afrodita Dobrnjac. Ona kaže da je prva dva porođaja imala prirodnim putem, jer nije bila informisana o mogućnosti za bezbolni porođaj.

– Treće dete sam rodila uz epiduralnu anesteziju i veoma sam zadovoljna. Nisam osetila nikakve bolove pred porođaj, samo nešto neznatno u toku samog porođaja i to iskustvo je neuporedivivo u odnosu na prva dva puta kada sam rađala decu. Tada sam imala velike bolove pa sam se zbog toga putem interneta informisala o mogućnosti za epidural, tako da sam se treći put odlučila za tu opciju. Nisam naišla na podršku okoline za tu svoju odluku, mnogi su mi govorili da ću ostati nepokretna, a čak su i neki lekari negodovali jer su mislili da ću imati glavobolje ili bol u donjem delu kičme. Međutim, ništa se od toga nije desilo, nemam nikakvih posledica, vrlo sam zadovoljna i svima sam preporučila takav način porođaja – kaže Afrodita Dobrnjac iz Sremske Mitrovice.