Sportske igre za gluve i nagluve održane u Sremskoj Mitrovici

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Sremska Mitrovica organizovala je 28. marta Međunarodne sportske igre „Srem 2026“, događaj koji je obuhvatilo tri discipline, šah, pikado i futsal.

Na događaju su učestvovali takmičari iz Srbije i regiona Balkana. Iako je vreme bilo loše, to nije uticalo na dobru atmosferu i uspešnu organizaciju.

Takmičenje u šahu održano je u klupskim prostorijama organizacije. Učestvovalo je 11 muških ekipa, a ovo je bilo prvi put da se ovakav turnir organizuje u Sremskoj Mitrovici i protekao je veoma uspešno. Posebnu zahvalnost organizatori upućuju Draganu Moldovanoviću iz Stare Pazove koji je obezbedio šahovsku opremu i satove.

Rezultati za šah: 1. Dragan Moldovanović, Stara Pazova, 2. Nebojša Čokorilo, Novi Sad, 3. Dragiša Pastorković, Bijeljina (BiH)

Takmičenje u pikadu održano je u Doma omladine – Hrvatskom domu, u pojedinačnoj konkurenciji za žene i muškarce. Organizaciju i suđenje pikado vodile su Nataša Jeftinija iz Beograda i Ljubica Todorovski iz Kragujevca. Takmičenje je proteklo u odličnoj atmosferi. Posebno treba istaći najmlađeg učesnika Anđelka Alilkovića od 10 godina koji je osvojio 4. mesto, kao i njegovu majku koja je osvojila prvo mesto, dok je otac proglašen za najboljeg golmana u futsalu.

Rezultati za pikado:

Muškarci: 1. Slaviša Stjepanić, Modriča (BiH), 2. Bekim Beriš, Podgorica (CG), 3. Stevan Pavlica, Novi Sad i 4. Anđelko Alilković, Stara Pazova.

Žene: 1. Dragana Alilković, Strara Pazova, 2. Ljubica Todorovski, Kragujevac, 3. Mirka Drobnjak, Užice, 4. Nevena Dragojević, Novi Sad.

Futsal turnir održan je u OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ u Mačvanskoj Mitrovici. Organizator futsala bio je član mitrovačke organizacije Vladimir Jević. Učestvovalo je pet ekipa, uz prisustvo sudija, volontera, prve pomoći (Crveni krst) i delegata, Srete Petrovića.

Rezultati za futsal: 1. Loznica, 2. SUG Sirmium Sremska Mitrovica, 3. SDG Olimpija Beograd

Najbolji strelac: Radovan Mićanović, Loznica

Najbolji igrač: Stefan Šerifović, SDG Olimpija Beograd

Najbolji golman: Srđan Alilković, SUG Sirmium Sremska Mitrovica

Fer plej ekipa: Salgotarjan HSE, Mađarska

Posle takmičenja organizovana su dva obilaska muzeja, Muzeja Srema i Muzej Branislava Ivanovića.

