Obnova škole u Vitojevcima
Vitojevci-Školski objekat u Vitojevcima trebalo bi da bude rekonstruisan u naredna dva meseca i kako bi se vitojevački đaci ponovo vratili u školske klupe u svom selu. Radovi su počeli nedavno i sprovode se zahvaljujući pokrajinskim sredstvima u iznosu od oko 10 miliona dinara, koji podrazumevaju obnovu krova, krečenje i izlivanje ploča. Opštinsko učešće su sredstva za PDV. Školska zgrada nije u funkciji skoro godinu dana, jer je građevinska inspekcija konstatovala da nije bezbedna, a učenici su premešteni u objekat matične škole u Platičevu.

