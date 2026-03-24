Najava isključenja struje za sredu, 25. mart
Najava isključenja struje za sredu, 25. mart

24. mart 2026. godine

Za sredu, 25. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Erdevik od 10:00 do 13:00 časova

Cara Dušana od broja 23 do 77 i od 30 do 86

Adaševci od 09:00 do 10:00 časova

Svetog Save od broja 64 do 108, od 67a do 105 i bb
Svetog Nikole bb

Šid od 10:30 do 11:30 časova

Janka Čmelika od broja 36 do 38, od 31 do 37 i bb
Mičurinova od broja 2 do 52, od 1 do 27 i bb
Omladinska broj 17

Šid od 12:00 do 13:00 časova

Školska brojevi 1,3 i 2
Cara Lazara bb
Janka Čmelika od broja 2 do 14 i od 3 do 13
Save Šumanovića brojevi 27 i 29
Zzmaj Jovina od broja 4 do 68 i od 1 do 55
Svetog Save broj 1

Šid od 13:30 do 14:30 časova

Branka Radičevića od broja 2 do 22 i od 1 do 21
Cara Dušana od broja 28 do 44 i od 31 do 37
S.Markovića od broja 2 do 44, od 1 do 43 i bb
C.Dušana od broja 14 do 24 i od 13 do 27

