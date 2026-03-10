Nagrađeni najbolji sportisti Opštine Pećinci

Na dvanaestoj po redu svečanosti dodele Godišnjih sportskih nagrada Sportskog saveza opštine Pećinci, u Sportskoj hali u Donjem Tovarniku, 6. marta, okupili su se oni koji su svojim radom, talentom i sportskim duhom, doprineli, da pećinačka opština bude prepoznata kao sredina koja neguje sport i prave vrednosti.

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić rekao je, prilikom obraćanja, da mu je i kao predsedniku Opštine, i kao dugogodišnjem sportskom radniku, velika čast i zadovoljstvo što je deo ove svečanosti kojom se odaje počast onima koji su tokom protekle godine pokazali najveću požrtvovanost i ostvarili najzapaženije sportske rezultate.

-Sportski rezultati ne dolaze sami od sebe. Oni su, pre svega, rezultat talenta, upornosti i napora koji naši sportisti ulažu, ali i podrške koju im na svakom koraku pružaju njihovi klubovi i Sportski savez opštine Pećinci, na putu ka uspehu. Najbolji pokazatelj, koliko je Sportski savez uspešan u svojoj misiji, je podatak da okuplja preko 40 sportskih kolektiva i preko 2000 aktivnih sportista i sportskih radnika sa teritorije pećinačke opštine. Vrhunski rezultati su, svakako, cilj svakog aktivnog sportiste, ali bavljenje sportom ovako velikog broja stanovnika naše opštine, posebno dece i mladih, donosi jedan novi kvalitet. To je, pre svega, okretanje sve više mladih zdravom načinu života i vrednostima kao što su rad, trud i fer-plej, koji su neizostavni deo bavljenja sportom. Od srca čestitam svim nagrađenima i želim im da nagrade koje večeras primaju za njih ne budu samo priznanje za dosadašnje uspehe, nego motivacija da u budućnosti nadmaše sami sebe i rezultate podignu na još viši nivo – naglasio je prvi čovek pećinačke opštine.

On je uručio nagrade najuspešnijim seniorima i juniorima. U kategoriji seniora titulu najuspešnijeg sportiste za 2025. godinu poneo je Nenad Gačić FK „Sloboda“, Donji Tovarnik, dok je najuspešnija ekipa za proteklu godinu Šahovski klub „Deč“. U kategoriji juniora, najbolji sportista je Milan Grozdanić ŠK „Donji Srem“ Pećinci, najbolja sportistkinja je Anja Čubrilov, Bodi Bilding i Fitnes Sportsko Udruženje „Top Forma“ Šimanovci, dok je najuspešnija juniorska ekipa Omladinska škola FK “Sloboda“, Donji Tovarnik. Najbolji trener u 2025. godini je Vlada Naić, FK „Napredak“ Popinci, najbolji sportski radnik je Zoran Kokanović FK „Napredak“ Popinci, dok je najzaslužniji sportski radnik za proteklu godinu Đorđe Smiljanić, FK „Sloven“ Sibač.

Primarni zadatak Sportskog saveza je, po rečima sekretara SSOP Milana Đokića, da sportskim kolektivima i individualnim sportistima stvori što bolje uslove za bavljenje sportom i na taj način im otvori put ka uspehu.

On je uručio nagrade najuspešnijima u školskom sportu. Titulu najboljeg sportiste poneo je Grigor Radosavljević, OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci, najbolja sportistkinja je Anita Kovačević, OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci, najbolji sportista učenik srednje škole je Jovan Savković, TŠ „Milenko Verkić Neša“ Pećinci, najbolja sportiskinja je Dunja Vučetić, takođe iz pećinačke srednje škole. Za najuspešnijeg nastavnika fizičkog vaspitanja za proteklu godinu proglašena je Milica Đurđević OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci, koja je ujedno proglašena i za školu koja je postigla najzapaženije rezultate na sportskim školskim takmičenjima u 2025. godini.

Ni ove godine Sportski savez nije zaboravio one, koji su svojom podrškom dali značajan doprinos vrhunskim rezultatima Saveza, te su plakete za unapređenje sporta u našoj opštini dobili Opština Pećinci, Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ iz Pećinaca i Lovačko društvo „Donji Tovarnik“. Kao i svake godine, pored priznanja najuspešnijima, Sportski savez je klubovima članovima, osnovnim i srednjoj školi i predškolskoj ustanovi dodelio vredne poklone.

Logističku podršku u organizaciji dodele Godišnjih nagrada Sportskog saveza opštine Pećinci pružio je Kulturni centar Pećinci, a svečanost je obogaćena kulturno-umetničkim programom, tokom kojeg su nastupili članovi FD “Izvor Donji Tovarnik” sa koreografijama „Vlaške igre“ i „Igre kosovskog pomoravlja“.

Izvor/foto: pecinci.org

