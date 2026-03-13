  • petak, 13. mart 2026.
Dve saobraćajne nezgode u Sremu

Dve saobraćajne nezgode u Sremu

13. mart 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove i Rume, registrovane su dve saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povređenih osoba.

