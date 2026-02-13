Najava isključenja struje za sredu, 18. februar

Za sredu, 18. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Morović od 09:00 do 13:00 časova

Bosutska od br. 7-15 i 6-16

Proleterska od br. 1-15a i 2-38 i i br. 25b.b.

Radio bazna stanica “SM-18” – ul. Proleterska b.b.

JP “Vojvodina šume” – ul. Bosutska br. 10

