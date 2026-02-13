  • petak, 13. februar 2026.
Najava isključenja struje za sredu, 18. februar
Najava isključenja struje za sredu, 18. februar

13. februar 2026. godine

Za sredu, 18. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Morović od 09:00 do 13:00 časova

Bosutska od br. 7-15 i 6-16
Proleterska od br. 1-15a i 2-38 i i br. 25b.b.
Radio bazna stanica “SM-18” – ul. Proleterska b.b.
JP “Vojvodina šume” – ul. Bosutska br. 10

