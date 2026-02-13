  • petak, 13. februar 2026.
Humanitarni bazari „Razlikovnice“ 14. i 16. februara
Društvo | Zabava | Pećinci
0 Komentara

Humanitarni bazari „Razlikovnice“ 14. i 16. februara

13. februar 2026. godine

Povodom Svetskog dana dece obolele od raka, 15. februara, Udruženje za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Razlikovnica“ organizuje, zajedno za NURDOR-om, humanitarni bazar podrške deci i porodicama iz NURDOR-a, koji će biti održan 14. i 16. februara ispred prostorija Udruženja, u ulici Braće Vidaković broj 11 u Pećincima, od 10.00 – 14.00 časova.

„Pećinci su jedno od 38 mesta u kojima će biti održana ova humana akcija. Ovo je divan način da u ovim prazničnim danima zajedno pokažemo ljubav i humanost prema onima koji se bore za život. Dođite da zajedno podržimo život“ – poručila je predsednica udruženja „Razlikovnica“ Aleksandra Marković.

