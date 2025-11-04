  • utorak, 4. novembar 2025.
Promena režima saobraćaja tokom Ulične trke povodom Dana grada
Servis
Promena režima saobraćaja tokom Ulične trke povodom Dana grada

4. novembar 2025. godine

Gradska uprava za E-poslove i urbanu mobilnost Grada Sremska Mitrovica donela je rešenje o izmeni režima saobraćaja tokom održavanja Ulične trke koja će se održati u sredu, 5. novembra 2025. godine, povodom obeležavanja Dana grada Sremska Mitrovica.

U periodu od 10:30 do 14:00 časova, biće zatvorene za saobraćaj sledeće ulice:

  • Svetog Save
  • Masarikova
  • Zmaj Jovina
  • Dositejeva
  • deo ulice Svetog Dimitrija (od raskrsnice sa ulicama Kralja Petra I i Masarikovom do raskrsnice sa ulicom Zmaj Jovina)

Saobraćaj će u tom periodu biti preusmeren na ulice Stari šor, Šećer sokak, Vuka Karadžića, Pivarsku i Kuzminsku.

