Promena režima saobraćaja tokom Ulične trke povodom Dana grada

Gradska uprava za E-poslove i urbanu mobilnost Grada Sremska Mitrovica donela je rešenje o izmeni režima saobraćaja tokom održavanja Ulične trke koja će se održati u sredu, 5. novembra 2025. godine, povodom obeležavanja Dana grada Sremska Mitrovica.

U periodu od 10:30 do 14:00 časova, biće zatvorene za saobraćaj sledeće ulice:

Svetog Save

Masarikova

Zmaj Jovina

Dositejeva

deo ulice Svetog Dimitrija (od raskrsnice sa ulicama Kralja Petra I i Masarikovom do raskrsnice sa ulicom Zmaj Jovina)

Saobraćaj će u tom periodu biti preusmeren na ulice Stari šor, Šećer sokak, Vuka Karadžića, Pivarsku i Kuzminsku.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.