Promena režima saobraćaja tokom Ulične trke povodom Dana grada

Gradska uprava za E-poslove i urbanu mobilnost Grada Sremska Mitrovica donela je rešenje o izmeni režima saobraćaja tokom održavanja Ulične trke koja će se održati u sredu, 5. novembra 2025. godine, povodom obeležavanja Dana grada Sremska Mitrovica.
U periodu od 10:30 do 14:00 časova, biće zatvorene za saobraćaj sledeće ulice:
- Svetog Save
- Masarikova
- Zmaj Jovina
- Dositejeva
- deo ulice Svetog Dimitrija (od raskrsnice sa ulicama Kralja Petra I i Masarikovom do raskrsnice sa ulicom Zmaj Jovina)
Saobraćaj će u tom periodu biti preusmeren na ulice Stari šor, Šećer sokak, Vuka Karadžića, Pivarsku i Kuzminsku.