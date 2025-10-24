Ranije odvoženje smeća

Od početka prošle radne nedelje JKP „Čistoća“ iz glavnih ulica Stare Pazove odvozi komunalni otpad i smeće od pet časova ujutru. Obaveštenje o novoj satnici objavljeno je pre nekoliko dana na sajtu Javnog preduzeća i u lokalnom elektronskom mediju.
Do sada su radnici Čistoće počinjali da odvoze smeće oko sedam časova ujutru ali, prema rečima rukovodioca Radne jedinice tehničkog sektora Milana Miljevića, to je ometalo saobraćaj.
-Primetili smo da odvoženje smeća u glavnim ulicama, koje su deo državnih puteva, na primer A1 puta (stari put od Novog Sada do Beograda) oko 7 ili 8 časova ujutru stvara velike gužve. Probali smo da pomerimo na 10 i 11 časova, ali se pokazalo da je intezitet saobraćaja i tada veliki, tako da smo odlučili da kroz te ulice prođemo znatno ranije, od pet časova ujutru. U skladu sa novom satnicom građani bi kante za smeće trebalo da iznesu uveče prethodnog dana – kaže Miljević, po obrazovanju master inženjer saobraćaja.
Dodaje da je radi poboljšanja usluga i unapređenja sistema upravljanja otpadom prošle nedelje JKP „Čistoća“ postavila nekoliko novih kontejnera.
-U naselju Banovci-Dunav, iza garaža prema Starim Banovcima, postavili smo nove kontejnere za komunalni otpad, sa ciljem povećanja ukupnog kapaciteta za sakupljanje i odlaganje otpada.
U sklopu jesenjih radova i održavanja zelenih površina, očišćena su groblja i njima prilazni putevi.
U domenu Čistoće je i održavanje puteva. Budući da je sezona jesenje setve a u toku je i vađenje šećerne repe, traktori, poljoprivredne mašine i kamioni na put ne retko iznose blato.
-U takvim slučajevim mi intervenišemo po nalogu policije. Osposobljeni smo i opremljeni da učinimo šta je potrebno da bi se saobraćaj odvija bezbedno – kaže rukovodilac tehničkog sektora JKP „Čistoća“.
Branka Topalović