Najava isključenja struje za četvrtak, 27. oktobar

Za četvrtak, 27. oktobar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:00 do 11:00 časova

Кrajiška od broja 1 do 17, od 18 do 52 i b.b.

Banjalučka broj 29 i b.b.

Dr. Milana Кostića broj 120

Petra Кočića broj 3

Bešenovo od 09:00 do 13:00 časova

Ćukovac od broja 11 do 31 i od 12 do 36

Ledinska od broja 1 do 5 i od 2 do 6 i broj 24

Batrovci od 09:00 do 14:00 časova

Matije Gupca od broja 1 do 37 i od 2 do 32

“Telekom Srbija” “Batrovci SMX01” – ul. M. Gupca broj 2

Bazna stanica mobilne telefonije RBS-SMX – ul. M. Gupca broj 37

Pinkijeva brojevi 1 i 2

JNA broj 1

