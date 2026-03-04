  • sreda, 4. mart 2026.
Tradicionalni plesni festival 8. marta u PSC „Pinki“
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Tradicionalni plesni festival 8. marta u PSC „Pinki“

4. mart 2026. godine

Tradicionalni plesni festival, koji se svake godine održava u Sremskoj Mitrovici, biće organizovan 8. marta 2026. godine u PSC „Pinki“.

Program počinje u 9 časova, kada će publiku prvim nastupima pozdraviti najmlađe uzrasne kategorije – bebe i mini, koje će ujedno i otvoriti ovogodišnju manifestaciju.

U 13 časova predviđen je svečani defile baletskih i plesnih studija, kao i zvanično otvaranje festivala. Takmičarski deo za kategoriju dece počinje u 14 časova, a stručni žiri će odabrati najbolje koji će nastupiti na Mini Gali i biti nagrađeni specijalnim priznanjima.

Tradicionalno najjača konkurencija očekuje se u kategorijama juniora i seniora. Za najuspešnije takmičare biće organizovano posebno veče – Gala Night – tokom kojeg će biti dodeljene novčane i specijalne nagrade.

Festival i ove godine okuplja veliki broj plesnih studija i predstavlja značajan kulturni događaj grada, pružajući priliku mladim talentima da pokažu svoje umeće pred publikom i stručnim žirijem.

Cena ulaznice na festival iznosiće 500 dinara. 

