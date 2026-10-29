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Znameniti junaci Kupinika u Zavičajnom muzeju u Rumi
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
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Znameniti junaci Kupinika u Zavičajnom muzeju u Rumi

29. oktobar 2026. godine

Ruma-Nakon znamenitih žena srednjovekovnog Kupinika, publika u Rumi protekle nedelje upoznala se i sa junacima ovog srednjovekovnog utvrđenja. U Zavičajnom muzeju Ruma je održano drugo predavanje u okviru projekta Kulturnog centra „Pećinci“ „Znameniti junaci Kupinika – serija predavanja u Sremu“. Projekat je posvećen kulturnom i duhovnom nasleđu srednjovekovnog Kupinika i znamenitim ličnostima porodice Branković, koje su ostavile značajan trag u srpskoj istoriji. Kroz tri predavanja u Kupinovu, Rumi i Sremskoj Mitrovici, publika ima priliku da se upozna sa životom i nasleđem Stefana Brankovića, Maksima (Đorđa) Brankovića i Jovana Brankovića.

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