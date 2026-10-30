  • ponedeljak, 2. novembar 2026.
U Rumi dve saobraćajne nezgode
Servis
0 Komentara

U Rumi dve saobraćajne nezgode

30. oktobar 2026. godine

Od juče, na teritoriji Rume, evidentirane su dve saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve
saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Zbog radova na crpnoj stanici izmenjen režim saobraćaja u Ulici Stari šor
categories_image
Radovi na autoputevima kod Rume i Šida
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 3. novembar
categories_image
Zbog izgradnje Fruškogorskog koridora izmenjen režim saobraćaja kod Rume
categories_image
Protekle nedelje rođena 21 beba u mitrovačkom porodilištu
categories_image
Najava isključenja struje za ponedeljak, 2. novembar
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pon...

categories_image

Servis

Obaveštenje o izmeni režima saob...

categories_image

Servis

Jedna saobraćajna nezgoda u Sremu

categories_image

Servis

Produžetak obustave saobraćaja

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt