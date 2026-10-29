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U rukometu najbolje učenice iz Pećinaca i učenici iz Kupinova
Sport | Pećinci
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U rukometu najbolje učenice iz Pećinaca i učenici iz Kupinova

29. oktobar 2026. godine

Opštinsko takmičenje u rukometu za osnovne škole održano je u sportskoj hali u Donjem Tovarniku, a najuspešniji su bili dečaci iz Kupinova i devojčice iz Pećinaca.

U konkurenciji devojčica prvo mesto je osvojila Osnovna škola “Slobodan Bajić Paja” iz Pećinaca, koja je najpre pobedila ekipu Osnovne škole “Dušan Jerković Uča” 3:2, a nakon toga je igrala nerešeno (1:1) sa ekipom Osnovne škole “Dušan Vukasović Diogen”, ali je nakon boljeg izvođenja sedmeraca odnela pobedu rezultatom 2:1.

U konkurenciji dečaka prvo mesto je oavojila Osnova škola “Dušan Vukasović Diogen” iz Kupinova, pobedama nad ekipama Osnovne škole “Slobodan Bajić Paja” rezultatom 4:0 i Osnovne škole “Dušan Jerković Uča” rezultatom 6:5.

Izvor: www.pecinci.org

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