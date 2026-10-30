Topličanin odneo bodove iz Sremske Mitrovice

Rukometašice Srema pretrpele su poraz u hali „Pinki“ od ekipe Topličanina iz Prokuplja rezultatom 31:33 (13:14), u utakmici koju su obeležili brz tempo, brojne atraktivne akcije i čvrsta igra u odbrani na obe strane.

Domaće rukometašice odlično su otvorile susret i tokom većeg dela prvog poluvremena imale rezultatsku prednost. Ipak, pred odlazak na odmor došlo je do manjeg pada u igri Srema, što su gošće iskoristile da preokrenu rezultat i steknu prednost.

U nastavku utakmice viđena je podjednako kvalitetna i borbena igra oba sastava. Rukometašice Topličanina bile su nešto efikasnije u organizaciji brzih kontranapada, zahvaljujući kojima su uspevale da sačuvaju minimalnu prednost. Uprkos nastojanjima domaćih igračica da ponovo preuzmu vođstvo, ekipa iz Prokuplja zadržala je rezultatsku prednost do završetka susreta.

Najefikasnija u redovima Srema bila je Anja Klenkovski sa 11 pogodaka, dok je Nataša Radulović postigla osam. Po tri gola zabeležile su Marija Šerfezi, Milena Jovičić i Ljiljana Stojanac, dva puta se u listu strelaca upisala Milica Bakić, a jednom Jovana Potkonjak.

Za domaći sastav nastupile su i Mirjana Maksić, Mina Savić, Milica Lovrić, Katarina Spasojević, Una Kasapović, Teodora Radulović, Milica Majstorović, Emilija Miler i Branka Polić. Ekipu su predvodili treneri Saša Kojović i Dušan Drča.

U ekipi Topličanina najviše pogodaka postigla je Jana Milošević, osam, dok je Andrea Filipović dodala sedam. Po pet i četiri gola postigle su Jana Milošević i Anđelija Stojković, dok su Milica Mihajlović i Danijela Petković zabeležile po tri pogotka. Na listu strelaca upisale su se i Nađa Hinić sa dva, odnosno Ivana Korać sa jednim golom.

Za gostujući tim nastupile su i Dijana Tasić, Lana Jovanović, Danica Panajotović, Miljana Miljković, Dragana Petković i Emilija Ilić. Treneri Topličanina bili su Vladimir Janković i Bojan Prolović.

Za najbolju igračicu utakmice proglašena je Jana Milošević iz Topličanina.

D.S.

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