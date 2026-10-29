Šiđani na Međunarodnom festivalu kobasica u Mađarskoj

Delegacija Udruženja „Sremska svinjokolja i kobasicijada“ Šid boravila je u petak i subotu, 23. i 24. oktobra, u mađarskom gradu Bekeščabi (Békéscsaba), gde je učestvovala na prestižnom 29. CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL-u, jednom od najvećih i najpoznatijih festivala kobasica u Evropi.

Na poziv partnerskog udruženja iz Mađarske, predstavnici ovog udruženja bili su deo ove velike međunarodne gastronomske manifestacije, koja tradicionalno okuplja brojne ljubitelje kobasica, proizvođače, takmičarske ekipe i čuvare gastronomskog nasleđa iz različitih zemalja. Tokom boravka, članovi udruženja učestvovali su u takmičenju u pravljenju sveže kobasice, gde su imali priliku da predstave svoje znanje, iskustvo i tradicionalni sremski način pripreme ovog prepoznatljivog specijaliteta.

Pored takmičarskog dela, poseban akcenat stavljen je na promociju manifestacija – Sremske kobasicijade i Srem Klob Kob Festa, kao i promociju grada Šida, njegove bogate gastronomske ponude, tradicije, kulture i turističkih potencijala.

-Učešće na ovako značajnom međunarodnom festivalu bila je još jedna prilika za razmenu iskustava, uspostavljanje novih poznanstava i jačanje prijateljskih odnosa sa partnerskim udruženjima iz drugih zemalja. Gostovanje u Bekeščabi ujedno je bilo i poslednje međunarodno gostovanje našeg udruženja u 2026. godini, tokom koje smo učestvovali na brojnim gastronomskim manifestacijama u zemlji i inostranstvu, dostojno predstavljajući Šid, Srem i Srbiju. Udruženje „Sremska svinjokolja i kobasicijada“ Šid nastavlja svoju misiju očuvanja tradicije, promocije domaćih proizvoda i povezivanja sa srodnim udruženjima širom Evrope – poručuju iz ovog udruženja.

Izvor: sremskakobasicijada.rs

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