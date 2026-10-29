REZULTATI LIKOVNOG I LITERARNOG KONKURSA – Najbolji radovi u Sremu

„Majčino mleko – najbolja hrana od prvog dana”

Literarni radovi:

Natalija Lazić, VI2, OŠ „Dušan Vukasović Diogen”, Kupinovo

Katarina Jovanović, V, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Martinci

Nada Žilić, V1, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Martinci

Likovni radovi

Predškolski uzrast:

Jana Perić, 6 godina, objekat „Vila” Vrdnik, DU „Dečija radost”, Irig

Kačina Lukić, 6 godina, vrtić „Đurđevak”, PU „Pčelica”, Sremska Mitrovica

Mia Gođevac, 6 godina, vrtić „Đurđevak”, PU „Pčelica”, Sremska Mitrovica

Bojana Kusić, 6 godina, vrtić „Đurđevak”, PU „Pčelica”, Sremska Mitrovica

I–IV razred:

Aurora Milanko, IV1, OŠ „Nikola Tesla”, Novi Banovci

Gabriella Krasavina, IV, OŠ „Janko Čmelik”, Stara Pazova

Helena Aksentić, IV4, OŠ „Nikola Tesla”, Novi Banovci

V–VIII razred:

Sofija Plemić, VIII, OŠ „Jovan Popović”, Veliki Radinci

Mila Simić, VII4, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica

Ana Parenta, VII1, OŠ „Nikola Tesla”, Novi Banovci

Ognjen Gađurić, VII2, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica

„Pravilna ishrana čuva tvoje zdravlje”

Literarni radovi:

Ivana Međedović, V1, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Martinci

Pavle Krajinović, V1, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Martinci

Vukašin Trifunović, V2, OŠ „Dušan Vukasović Diogen”, Kupinovo

Likovni radovi

Predškolski uzrast:

Nađa Radovac, 5 godina, objekat Dobrinci, UPVO „Poletarac”, Ruma

Mila Mitrović, 6 godina, objekat „Vila” Vrdnik, DU „Dečija radost”, Irig

Grupni rad, objekat „Čarolija”, DU „Dečija radost”, Irig

Grupni rad mešovite grupe, područno odeljenje Neradin, DU „Dečija radost”, Irig

I–IV razred:

Anita Eraković, II2, OŠ „Jovan Popović”, Sremska Mitrovica

Tara Knežević, II2, OŠ „Jovan Popović”, Sremska Mitrovica

V–VIII razred:

Dunja Berežni, VII1, OŠ „Jovan Popović”, Sremska Mitrovica

Lenka Golić, VI1, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica

Tijana Riđošić, VIII2, OŠ „Jovan Popović”, Sremska Mitrovica

Mia Dunđerski, VIII3, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica

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