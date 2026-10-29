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REZULTATI LIKOVNOG I LITERARNOG KONKURSA – Najbolji radovi u Sremu
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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REZULTATI LIKOVNOG I LITERARNOG KONKURSA – Najbolji radovi u Sremu

29. oktobar 2026. godine

„Majčino mleko – najbolja hrana od prvog dana”

Literarni radovi:

  • Natalija Lazić, VI2, OŠ „Dušan Vukasović Diogen”, Kupinovo
  • Katarina Jovanović, V, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Martinci
  • Nada Žilić, V1, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Martinci

Likovni radovi

Predškolski uzrast:

  • Jana Perić, 6 godina, objekat „Vila” Vrdnik, DU „Dečija radost”, Irig
  • Kačina Lukić, 6 godina, vrtić „Đurđevak”, PU „Pčelica”, Sremska Mitrovica
  • Mia Gođevac, 6 godina, vrtić „Đurđevak”, PU „Pčelica”, Sremska Mitrovica
  • Bojana Kusić, 6 godina, vrtić „Đurđevak”, PU „Pčelica”, Sremska Mitrovica

I–IV razred:

  • Aurora Milanko, IV1, OŠ „Nikola Tesla”, Novi Banovci
  • Gabriella Krasavina, IV, OŠ „Janko Čmelik”, Stara Pazova
  • Helena Aksentić, IV4, OŠ „Nikola Tesla”, Novi Banovci

V–VIII razred:

  • Sofija Plemić, VIII, OŠ „Jovan Popović”, Veliki Radinci
  • Mila Simić, VII4, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica
  • Ana Parenta, VII1, OŠ „Nikola Tesla”, Novi Banovci
  • Ognjen Gađurić, VII2, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica

„Pravilna ishrana čuva tvoje zdravlje”

Literarni radovi:

  • Ivana Međedović, V1, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Martinci
  • Pavle Krajinović, V1, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Martinci
  • Vukašin Trifunović, V2, OŠ „Dušan Vukasović Diogen”, Kupinovo

Likovni radovi

Predškolski uzrast:

  • Nađa Radovac, 5 godina, objekat Dobrinci, UPVO „Poletarac”, Ruma
  • Mila Mitrović, 6 godina, objekat „Vila” Vrdnik, DU „Dečija radost”, Irig
  • Grupni rad, objekat „Čarolija”, DU „Dečija radost”, Irig
  • Grupni rad mešovite grupe, područno odeljenje Neradin, DU „Dečija radost”, Irig

I–IV razred:

  • Anita Eraković, II2, OŠ „Jovan Popović”, Sremska Mitrovica
  • Tara Knežević, II2, OŠ „Jovan Popović”, Sremska Mitrovica

V–VIII razred:

Dunja Berežni, VII1, OŠ „Jovan Popović”, Sremska Mitrovica

Lenka Golić, VI1, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica

Tijana Riđošić, VIII2, OŠ „Jovan Popović”, Sremska Mitrovica

Mia Dunđerski, VIII3, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica

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