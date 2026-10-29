Promocija knjige o Tomi Devaldu u Biblioteci „Gligorije Vozarović“

Povodom Dana oslobođenja Sremske Mitrovice, u subotu, 31. oktobra, u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ biće predstavljena knjiga „Priča o Tomi Devaldu – borcu i graditelju“, autora Ivana Morića.

Knjiga donosi priču o Tomi Devaldu, njegovom životu i delovanju, ali i vremenu i istorijskim okolnostima u kojima je živeo. Kroz njegovu biografiju otvara se pitanje doprinosa pojedinaca razvoju grada i tragova koje ostavljaju u njegovoj istoriji.

O knjizi, njenom istorijskom značaju i ličnosti Tome Devalda govoriće dr Mario Kalik, naučni saradnik u Institutu za političke studije, dr Goran Puzić, univerzitetski profesor, Marjan Kubik, istoričar i sekretar SUBNOR-a AP Vojvodine, kao i autor Ivan Morić.

Program će voditi Aleksandra Topić.

Promocija će biti održana u čitaonici Biblioteke „Gligorije Vozarović“, u Ulici Vuka Karadžića 1, sa početkom u 18 časova.

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