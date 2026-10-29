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Oštetili automobil, napali vozača i ukrali novac
Crna hronika
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Oštetili automobil, napali vozača i ukrali novac

29. oktobar 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su uhapsili D. P. (40) i Ž. R. (31), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da su bez povoda, udarcima nogu oštetili automobil zaustavljen u raskrsnici, odgurnuli vozača koji je izašao napolje, ušli u automobil i pokušali da ga odvezu, a kada nisu uspeli, oštetili unutrašnjost vozila.

Takođe se sumnja da su iz torbice sa sedišta uzeli izvesnu sumu novca i pobegli, ali ih je u blizini parkinga zaustavila policija. Prilikom odgurivanja vozač je zadobio lake telesne povrede konstatovane u sremskomitrovačkom Medicinskom centru, a novac koji su osumnjičeni odbacili kada ih je zatekla policija, mu je vraćen.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, D. P. i Ž. R. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

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