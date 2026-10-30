Odloženo plaćanje dela računa za gas

Ruma-Javno preduzeće „Gas-Ruma“ Ruma i za ovu sezonu odobrilo je odloženo plaćanje računa svojim korisnicima. Odloženo plaćanje računa za isporučenu energiju iz prirodnog gasa odobrava se za period od novembra 2026. godine do marta 2027. godine za kupce iz kategorije „Mala potrošnja domaćinstva”. Pravo na odloženo plaćanje imaju kupci koji zadnjeg dana u mesecu za koji se izdaje račun nemaju dospelih, neizmirenih obaveza. Računi za isporučenu energiju iz prirodnog gasa dele se prema datumu dospeća na sledeći način: 60 odsto iznosa sa mesečnog računa za isporučenu energiju iz prirodnog gasa dospeva do 20-og u tekućem mesecu za prethodni mesec, 40 posto iznosa sa mesečnog računa za isporučenu energiju iz prirodnog gasa dospeva po isteku 170 dana od dana izdavanja računa. Ova Odluka Nadzornog odbora stupa na snagu odmah, a primenjivaće se počev od računa za novembarsku potrošnju, napominju u JP “Gas-Ruma“.

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