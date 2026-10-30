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Novi trotoari u ulici Slobodana Bajića
Hronika | Pećinci | Vesti
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Novi trotoari u ulici Slobodana Bajića

30. oktobar 2026. godine

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je radove na izgradnji novog trotoara u ulici Slobodana Bajića u Pećincima.

On je tom prilikom istakao da je cilj opštinskog rukovodstva da kroz ulaganje u infrastrukturu omogući građanima pećinačke opštine što kvalitetnije uslove za život.

Trenutno se asfaltira trotoar na desnoj strani ulice Slobodana Bajića do raskrsnice sa ulicama Borisa Nikolića i Braće Krstić, a uskoro se očekuje početak radova na izgradnji trotoara i na levoj strani ove ulice.

Izvor: Opština Pećinci

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