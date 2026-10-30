NOVA FABRIKA KINESKE KOMPANIJE „TECHRON“: Otvaranje u novembru

Predsednik opštine Inđija primio je predstavnike kineske kompanije „Techron Automotive“, koja ulazi u završnu fazu izgradnje svog prvog proizvodnog pogona u Inđiji.

Vrednosti investicije u prvoj fazi je 20 miliona evra, a fabrika koja se prostire na 4.500 kvadratnih metara, proizvodiće brizgane klasične komponente za elektična vozila.

Svečano otvaranje zakazano je za 18. novembar 2026. godine, a prve isporuke evropskim kupcima očekuju se krajem februara iduće godine. Ova hala predstavlja početak razvoja koji se planira kroz tri faze najavili su predstavnici srpske fabrike „Techron Automotive“.

Oni ističu da će u menadžmentu isključivo biti angažovani lokalni stručnjaci. Podršku u ime lokalne samouprave dao je predsednik opštine Marko Gašić koji je sa članovima delegacije razgovarao o završetku fabrike, infrastruukturnim potrebama i budućim ulaganjima.

-Ovo je prva investicija ,,Techrona” van kineskog područja i sve što se proizvede izvoziće se u Nemačku, u Volkswagen, rekao je Gašić.

Kako je najavljeno, fabrika će raditi po konceptu visokog stepena automatizacije i digitalizacije, sa značajnim učešćem zaposlenih sa visokim obrazovanjem.

M.S.

Sastanak sa predsednikom opštine

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