KOMŠIJA PIŠE: Kraj će biti najbitniji…

Piše: Boris Miljković

Setim se – oktobar, možda početak novembra te 1996. godine. Čika Nikola i ja u čamcu prelazimo Dunav da nahranimo svinje naše. Trljam ruke da ih ugrejem da bih zapalio cigaru i pričam mu da nisam dobio platu već dva meseca u „Minelu”. Kaže on: „Ni ja u svojoj firmi.” Gledam ga, otac može da mi bude, a ipak smo drugovi. Prošli sito i rešeto zajedno!

Rekoh ja: „Ovo ne mogu više izdržati, raspadam se na komade, a kuća mi je umesto doma postala teret tuge, besa, očaja. Žao mi sestre, žao mi mojih, tetka mi se raspada na dve strane, na dve porodice! Oni samo plaču”, kažem za oca i babu, „a ja, gde sam ja, Švabo? Gde ću ja”, pitam ga, „ko oca da pitam?” To „Švabo” sam govorio kad sam besan, inače je uvek bio čika Nikola. Tad mi reče: „Proći će sve, veruj mi, i zapamti – kraj će biti najbitniji!” Tu rečenicu sam zapamtio i dan-danas urezana mi je u svest.

Otada je mnogo vode proteklo Dunavom, mnogo lošeg je bilo, udarilo je gde god je stiglo. Čupao sam se, borio kako sam znao, branio kako sam mogao, dizao kad padnem sam sebe. Koliko je tu uzdaha bilo i života bez smisla, a morao sam ga živeti. Morao sam kuću bar sačuvati i babu, a oca sam pustio, nisam mogao više izdržati. Posle je stao i on, godine su prošle, došla su na svet moja deca, pa valjda ga je to trglo. Na kraju sam dobio oca onakvog kakav je bio kad sam bio dete.

Moralo je tako, a poenta priče je da svako zanemarivanje sopstvenog deteta, ma koji razlog bio, nema opravdanja. Ne može se opravdati ni ona što me rodila pa ostavila ne videvsi me, a ni on što je svojom tugom ubijao dečaka u meni. A opet ću reći – bio je mnogo dobar čovek i, bez obzira na sve, uzor meni. Reči i rečenice u ozbiljnim razgovorima između nas dvojice, kada nije bilo svađe, uticale su na mene pozitivno.

Njegov kraj je bio uz nas – mene, moju ženu, moju decu, i nije ostao sam. Pored svega, ipak je na kraju bio okružen svojima, što i jeste od mene zaslužio. Tog jutra pred sahranu, u kapeli sam bio sam, onda je došao on, sat-dva pre sahrane. Čika Nikola!!! Rekoh: „Ajmo da zapalimo cigaru napolje”, i pomislim – sve si bio u pravu. Prošlo je sve… Samo, je l` moralo baš tako, tako jako? A kraj, bar kraj nek bude bezbolan kad život nije, a sad kad pogledam, izneo sam ga sa dna, ne znam ni sam kako.

Gledam malu Nikolinu sa svojom bakom, vidim sebe kad sam bio dete. Došla je na moju promociju sa bakom u Novom Sadu. I ne volim kad me pitaju zašto to radim, zašto stanem uz tuđu decu kad i mojoj trebam. Pa zato što ja znam koliki krst nosim, zato što sam prošao putem kojim deca ne treba da prođu. To dete u meni će uvek biti uz moje drugare male, bolesne ili zdrave…

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