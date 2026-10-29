Jedna saobraćajka

Od juče, na teritoriji Rume, evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj nije bilo pvoređenih osoba.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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